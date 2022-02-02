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    • 02.02.2022 10:33
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    • 02.02.2022 10:42
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    TOKİ Başakşehir kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişi kazanan isim listesi belli oldu mu?

    Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan ve uygun fiyatlarla bu hayale kavuşmak isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde inşa edilen konutlara başvuru yaptı ve kura çekilişinin sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Şanslı kişiler arasında yer alıp almadığını görmek isteyenler TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekiliş sonuçlarını nereden öğrenebilir? TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişi kazanan isim listesi belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    TOKİ Başakşehir kura sonucu açıklandı mı?

    TOKİ Başakşehir kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişi kazanan isim listesi belli oldu mu? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Tüm illerden vatandaşlar uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ konutlarını yakından takip ediyor ve kuraya katılıyor. Peki TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişinde şanslı isimler kimler?

    TOKİ BAŞAKŞEHİR HOŞDERE VE KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde konut projesi gerçekleştiriyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi 2 Şubat 2022'de yapılacak. Saat 11:00'de başlaması beklenen çekilişi canlı izlemek isteyenler TOKİ sosyal medya hesaplarını takip edecekler.

    TOKİ KAYABAŞI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.

    TOKİ HOŞDERE

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.

        TOKİ BAŞVURU BEDELİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 04 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 21 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinden sözleşme imzalamayanların başvuru bedelleri ise 28 Şubat 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra toplam 30 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacak.
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        Haberler Güncel TOKİ Başakşehir kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişi kazanan isim listesi belli oldu mu?
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