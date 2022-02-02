TOKİ Başakşehir kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişi kazanan isim listesi belli oldu mu? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Tüm illerden vatandaşlar uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ konutlarını yakından takip ediyor ve kuraya katılıyor. Peki TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişinde şanslı isimler kimler?