TOKİ Başakşehir kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişi kazanan isim listesi belli oldu mu? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Tüm illerden vatandaşlar uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ konutlarını yakından takip ediyor ve kuraya katılıyor. Peki TOKİ Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı kura çekilişinde şanslı isimler kimler?
TOKİ BAŞAKŞEHİR HOŞDERE VE KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde konut projesi gerçekleştiriyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi 2 Şubat 2022'de yapılacak. Saat 11:00'de başlaması beklenen çekilişi canlı izlemek isteyenler TOKİ sosyal medya hesaplarını takip edecekler.
TOKİ KAYABAŞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.
TOKİ HOŞDERE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.