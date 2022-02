Takvim.com.tr İstanbul'daki PKK tehlikesine karşı uyardı, 'Basın Konseyi' Yavuz Saltık ve terör yanlılarının avukatlığına soyundu

Takvim.com.tr olarak 31 Aralık 2021 tarihli ve "İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK tehlikesi! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kandil'i İBB'ye taşıma talimatı belgelendi" başlıklı haberimizde İstanbul'daki PKK yapılanması tehlikesine dikkat çekmemiz, PKK'nın ve Türkiye düşmanlarının ifşa olmasından rahatsız olan çevreleri ayaklandırdı.



Haberde kirli bağlantılarına yer verdiğimiz İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Basın Konseyi'ni de arkasına alarak haberlerimizi durdurmaya, bizi sindirmeye kalkıştı. Saltık ve terör avukatlığına soyunan Basın Konseyi ekibi, tarafımıza bir şikayette bulunarak haberin "Basın Meslek İlkelerini ihlal ettiğini" iddia etti!









MEDYAYA MÜDAHALE NE YETKİLERİ NE DE HADLERİ!

Türkiye düşmanı tetikçilerin yuvalandığı, hükümet düşmanı fondaş isimlerin bir araya gelip oluşturduğu Basın Konseyi, medyaya uyarı ve ayar verecek nitelikte ve yetkide bir kurum değil!



Hiçbir yetki ve yaptırım gücü bulunmayan, ne medya dünyası adına bir temsilcilik görevi ne de hukuki bir bağlayıcılığı olmayan Basın Konseyi'ne "işine bak" diyoruz!

BASIN KONSEYİNDE YER ALAN İSİMLER DİKKAT ÇEKİCİ

Bize basın ilkelerini öğretmeye çalışan Basın Konseyi'nin "gazeteci" üyeleri bir gazeteci gibi değil, siyasi gibi davranıyor. Taraflı ve yandaş tutumla hareket eden bu üyeler, haberin içeriğine değil; ucunun kimlere dokunduğuna ve kimleri rahatsız ettiğine göre hareket ediyor.















Pınar Türenç'in başkan, Başar Yaltı'nın 2. başkan olduğu konseyde Cumhuriyet yazarı Yazgülü Aldoğan, Oda TV tetikçisi Barış Terkoğlu, Oda TV'nin Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimliklerini deşifre etmesi skandalına karışan Murat Ağırel, FETÖ'cü Ercan Gün'e para gönderen ABD tetikçisi Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk gibi hükümet karşıtı operasyonlarıyla tanınan isimler dikkat çekiyor.



Konsey, özellikle ucu FETÖ ile diğer terör örgütlerine dokunan haberlere ve CHP'nin ihale kıyaklarının ifşa edildiği haberlere itiraz ettiği biliniyor.









İMAMOĞLU'NA KUTLAMA ZİYARETİ

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurul, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutlama ziyareti gerçekleştirmişti.





BASIN KONSEYİ İNTERNET SİTESİNDE PORNO SKANDALI

Tartışmalı kararları ve ideolojik tutumu nedeniyle son yıllarda saygınlığını büyük ölçüde yitiren Basın Konseyi internet sitesindeki içeriklerin başlıklarında porno sitelerinden alıntılar yer almıştı.







Basın Konseyi'nin internet sitesine girenler porno sitelerinin reklam başlıkları ile karşılaşmıştı.



DİAYDER İDDİANAMESİ VE YAVUZ SALTIK GERÇEKLERİ

DİAYDER'e yönelik yürütülen terör soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 335 sayfalık iddianame, geçtiğimiz ay mahkemece kabul edildi.

İddianamede, DİAYDER'in referansıyla İBB'de işe alınan örgüt üyesi ve sempatizanların, aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdikleri, Ramazan kolilerinde DİAYDER'e yıllardır özel kontenjan ayrıldığı dikkat çekti.

İddianamede yer alan ifadelere göre DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile Hatice Parlar isimli şahıs dağıtılacak Ramazan kolileri hakkında konuşuyor. Baran konuşma sırasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'la toplantı yapacaklarını da belirtiyor. Baran, Saltık'a kendileriyle görüşmesi için talimat verildiğini de aktarıyor. Yavuz Saltık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de görevlendirdiği kilit isimlerin başında geliyor.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, Özel Kalem Müdürü olarak atadığı Yavuz Saltık'ı daha sonra bir daha da yanından ayırmadı. Saltık, 2019 yılında önce İBB Özel Kalem Müdürlüğüne ardından da İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine atandı.

GEÇMİŞ İLİŞKİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Saltık'ın özgeçmişinde Arı Hareketi, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı gibi yabancı sivil toplum kuruluşları bulunduğu saptandı. IRI ve NDI, Amerikan Demokrasi Vakfı (NED)'na bağlı olarak çalışıyor. ABD Federal Bütçesi'nden tahsisat alan NED, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler maskesiyle her türlü etnik, dini bölücülüğü fonlayarak ulus devletleri hedef almak alıyor. NED, Türkiye'de 'bağımsız medya'yı 2016-2019 yıllarında 682 bin 400 dolar fonlamıştı.





AĞABEYİ AHMET ALTAN İLE YAKIN TEMASTA

Saltık, 'Darbeye teşebbüs' ve 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan ceza almış gazeteci-yazar Ahmet Altan ile de bir araya geldi. Görüşmelerine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Saltık, Altan ile çekildikleri fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullandı: "Ahmet Altan ile dünü, bugünü ve yarını konuştuk. Biraz edebiyat, biraz roman ve biraz da sosyoloji..."

KİM BU YAVUZ SALTIK?

Ahmet Altan'la bir araya gelen Yavuz Saltık, geçmişi de soru işaretleriyle dolu bir isim. Özellikle istihbarat servisleri ile yakınlığı bilinen ABD ve Alman STK'larında ve vakıflarında görev yapması, Saltık ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İlgili bölüm Saltık'ın kişisel internet sitesindeki özgeçmişinde şu şekilde aktarıldı: "ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneğinin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı."

CIA TAŞERONU NED

Yavuz Saltık'ın özgeçmişinde yer alan IRI ve NDI, Amerikan Demokrasi Vakfı (NED)'na bağlı olarak çalışıyor. ABD'nin Reagan'ın Başkanlığıyla 1980'de başlattığı demokrasi, insan hakları ve özgürlükler maskesiyle her türlü etnik, dini bölücülüğü fonlayarak ulus devletleri hedef almak için oluşturduğu kuruluşların başında NED geliyor. İstihbarat topluyor, para karşılığında ajan devşiriyorlar.

Dağıttıkları para ise Amerikan ederal Bütçesi'ne ait. Vietnam, Laos, Myanmar gibi ülkelerde 25 yıl CIA adına görev yapan Ralph Mcgehee, anılarını yazdığı, "Deadly Deceit My 25 Years in the CIA" isimli kitabında, ABD Kongresi tarafından kurulan NED hakkında şunları söylüyor: "CIA, yabancı ülkelerde iç karışıklığa yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bir çok işlevi, NED fonuna transfer ederken örtülü yürütülen operasyonlara ek olarak 'Uluslararası Kalkınma Ajansı' ve 'Birleşik Devletler İstihbarat Ajansı'nı da NED ile koordineli çalıştırdı."

NED'in başını çektiği bu kuruluşlar fonladığı hükümet dışı kuruluşlarla (Non-Governmental Organizations-NGO) ulus devletleri bu gruplara karşı hedef haline getiriyor. ABD Kongresi karar alıyor, para AID (Amerikan Yardım Teşkilatı) veya NED'e veriliyor; AID veya NED ise, doğrudan veya NED'e bağlı aracı kuruluşlar üzerinden yerellere aktarıyor. NDI ve IRI'ya Yugoslavya'nın bölünme sürecinde de rastlanabiliyor. 1999'da Amerikan Kongresi, Sırbistan'ın 'demokratikleştirilmesi' amacına 35 milyon dolar tahsis etmişti. Bu fonları dağıtma görevinin öncelikle IRI'ye ve NDI'ye, yani National Democratic Institute'e verildiği ortaya çıkmıştı.





NDI internet sitesinde 1983 yılından itibaren 130'dan fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklıyor. NDI nasıl finanse edildiğini şu cümleyle açıklıyor: "Ulusal Demokratik Enstitünün programları, NED, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer uluslararası kalkınma ajansları ve özel bağışlar da dahil olmak üzere 160'dan fazla kuruluş tarafından desteklenmiştir."

IRI da 1983'te kurulmuş bir kuruluş. Sitesinde 100'den fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklayan IRI'nın yönetim kurulunda ABD'li senatörler de yer alıyor. IRI da NDI gibi aynı kaynaklardan finanse ediliyor. Sitede konuyla ilgili şunlar yer alıyor: "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, NED, bir dizi Avrupa vakıf ve yardım kuruluşu ve diğer Batı ülkelerinden ve Birleşmiş Milletler'den hibe yoluyla fon alır."