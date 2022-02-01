Kemal Kılıçdaroğlu'nun fakir edebiyatı çark etti! Geceliği 100 bin liralık lüks otelin süitinde yalanlarını sıraladı

CHP, son günlerde ilginç mekanlarla gündeme geldi. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyete balıkçısı Kahraman'da İngiliz Büyükelçi ile 48 bin liralık balık yedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından lüks otelin geceliği 100 bin lira süit dairesine terfi etti. Boğaz manzaralı otelde çektiği görüntüleri, servis etti. Görüntüler CHP Gençlik Kolları'nın resmi hesabı tarafından ifşa edilirken, sürekli israf vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar büyük tepki gösterdi. "100 bin liralık odada fakir edebiyatı yapıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor acaba" demeden edemedi.
GENÇLİK KUMPASI MI!
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi partisinden geldi. Çok sayıda CHP'li, "Bu nasıl gençlik kolları? Bu fotoğrafı yayınlamaktaki amaç nedir? Akıl tutulması mı?", "CHP İstanbul teşkilatı Kılıçdaroğlu'na bu fotoğrafla kumpas mı kurdu?", "Bu resmi CHP Gençlik Kolları MOBESE'den mi almış", "Boğaz manzaralı odadan "Saray" eleştirisi..." şeklinde tepki gösterdi.
Hilton İstanbul Bosphorus'un 210 metrekarelik Presidential Süiti'nin sunduğu imkanlar saymakla bitmiyor: Boğaz manzarası, jetli küvet, tam donanımlı mutfak, ayrı oturma odası, yemek odası ve daha neler neler!