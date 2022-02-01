Kemal Kılıçdaroğlu'nun fakir edebiyatı çark etti! Geceliği 100 bin liralık lüks otelin süitinde yalanlarını sıraladı

CHP, son günlerde ilginç mekanlarla gündeme geldi. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyete balıkçısı Kahraman'da İngiliz Büyükelçi ile 48 bin liralık balık yedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından lüks otelin geceliği 100 bin lira süit dairesine terfi etti. Boğaz manzaralı otelde çektiği görüntüleri, servis etti. Görüntüler CHP Gençlik Kolları'nın resmi hesabı tarafından ifşa edilirken, sürekli israf vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar büyük tepki gösterdi. "100 bin liralık odada fakir edebiyatı yapıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor acaba" demeden edemedi.