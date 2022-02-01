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    • Güncel
    • 01.02.2022 16:13
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    • 01.02.2022 16:21
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    100 bin liralık otelde fakir edebiyatı yaptığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu hedef saptırma peşinde

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otelin geceliği 100 bin liralık, boğaz manzaralı kral dairesinde hükümeti hedef alarak fakir edebiyatı yapması tepki çekmişti. Eleştiri oklarının yöneldiği Kılıçdaroğlu hedef saptırmak için kırk takla atıyor. CHP lideri son olarak gündemi değiştirmek için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    100 bin liralık otelde fakir edebiyatı yaptığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu hedef saptırma peşinde

    Paylaşımlarında genellikle mütevazı bir ortam kullanan ve 'halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun mütevazılık algısı yerle bir oldu. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edildi. Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkarken, bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.

    DEDİKLERİ İLE YAPTIKLARI ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR
    Açıklamalarında sürekli olarak 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin liralık otelde kalarak tepkileri de üzerine çekti.



    Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ile yaptıkları arasında büyük farklılıklar olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

    TEPKİLERLE KÖŞEYE SIKIŞTI GÜNDEM DEĞİŞTİRME PEŞİNDE
    Tepkilerin çığ gibi gelmesinin ardından köşeye sıkışan CHP lideri, gündem değiştirmek için kırk takla atıyor. Bugün grup toplantısında hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu, daha sonra da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.




    Lüks harcamasıyla tepki çeken Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı "Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi… Saray sosyetesinin keyfi yerinde!" paylaşımıyla hedef saptırmaya çalıştı.

    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altında yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, CHP liderine 100 bin liralık otel harcamasını hatırlatarak samimiyetsiz tavırlarını eleştirdi.

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    100 bin liralık otelde fakir edebiyatı yaptığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu hedef saptırma peşinde
    Haberler Güncel 100 bin liralık otelde fakir edebiyatı yaptığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu hedef saptırma peşinde
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