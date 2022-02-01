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    • 02.02.2022 06:46
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    Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandilinde oruç tutulur mu? Regaip Kandili hakkında bilgiler...

    Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2022'nin ilk kandili Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaib Kandilinde ibadet etmek isteyenler bu önemli gün hakkında araştırmalara koyuldu. Regaip Kandili hakkında bilgiler gündeme geldi. Mübarek ayların habercisi olan Regaip Kandili hakkında tüm bilgiler haberimizde! Peki Regaib Kandilinde oruç tutulur mu? Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır? İşte yanıtları...

    Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

    2022 yılının ilk kandiline çok az bir süre kaldı. Bu yıl Regaip Kandili, 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Tüm müslüman alemi bu önemli günde ibadetlerini yerine getirecek. Milyonlarca kişi Regaip Kandili hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Regaib Kandilinde oruç tutulur mu? Regaib Kandilinde hangi ibadetler yapılır? İşte Receb ayının ikinci gününe denk gelen Regaip Kandili hakkında tüm merak edilenler...

    REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda şu bilgileri paylaştı;

    "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

    DİYANET 2022 REGAİB KANDİLİ TARİHİ

    Receb ayının ikinci günü idrak edilecek olan Regaib Kandili bu yıl 3 Şubat 2022 Perşembe gününe denk gelecek. Aynı ay içerisinde yani Şubat ayının 27'sinde ise Mirac Kandili idrak edilecek.

    REGAİB KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

    Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

        REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

        İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

        Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed bir hadisinde Regaib gecesi ile ilgili şöyle buyurmuştur:

        Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

        Regâip, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

        REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

        Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

        Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

        Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

        Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

        Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

        Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

        Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...

        Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

        Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

        Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun

        Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

        Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

            Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaip geceniz mübarek olsun.

            Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

            Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!
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