Demokrasi havarisi sözde Atatürkçü Uğur Dündar ödülünü Başkan Erdoğan'a ve makamına hakaret eden Sedef Kabaş'a ithaf etti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yılın Atatürkçüsü ödüllerini sahiplerine verdi. Etkinlik kapsamında 'Yılın Atatürkçü' ödülü Uğur Dündar'a verildi.
Aldığı ödülden onur duyduğunu belirten Dündar, "Bu ödül benim yarım asrı aşkın meslek hayatımda aldığım en onur verici ödüllerden biri. Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras. Benimle birlikte Müjdat Gezen, Prof. Ahmet Saltık, Ataol Behramoğlu da ödüle değer bulundular. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer'in elinden aldım ödülü ve Özlem Toker İnönü de ödül sahiplerine ödül verdi. Ödülü bu dönemde büyük zulüm gören yurtsever, Atatürkçü aydınlarımız adına aldım ve ödülü onlara ithaf ettim. Atatürkçüler bir dönemde çok ağır zulümlere maruz kaldılar. Kumpaslar sonucu cezaevlerine düştüler." dedi.
YANDAŞ TELE 1'E SAHİP ÇIKTI
Konuşmasının devamında Dündar, "Bu doğrultuda TELE 1'in de verdiği büyük mücadele var. Aile bireyi olmaktan onur duyduğum TELE 1 ve Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte mücadele verdi. Bu karanlıktan çıkışın, aydınlık yarınlara varışımızın tek yolunun da cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
HAKARETÇİ SEDEF'E SAHİP ÇIKTI
Cumhuriyet Halk Parti'sine (CHP) yakın Sedef Kabaş'ın hakaretleri sonrası yine CHP'ye yakın Uğur Dündar da tehdit diline başvurdu.
CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.
Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.