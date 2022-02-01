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    • 01.02.2022 17:48
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    • 01.02.2022 18:15
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    Demokrasi havarisi sözde Atatürkçü Uğur Dündar ödülünü Başkan Erdoğan'a ve makamına hakaret eden Sedef Kabaş'a ithaf etti

    Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, 'Yılın Atatürkçü' ödülüne layık görüldü. Ödülünü 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in elinden alan Dündar, konuşmasında 'zulüm gören aydınlar' diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve halka hakaretler eden program arkadaşı Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına göndermede bulundu. Öte yandan Uğur Dündar, Sedef Kabaş'ın hakaretlerini savunarak "Gün gelir keser döner sap döner, bunun hesabı sorulur" demişti.

    Uğur Dündar’dan skandal! Hakaretçi Sedef’e...

    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yılın Atatürkçüsü ödüllerini sahiplerine verdi. Etkinlik kapsamında 'Yılın Atatürkçü' ödülü Uğur Dündar'a verildi.

    Aldığı ödülden onur duyduğunu belirten Dündar, "Bu ödül benim yarım asrı aşkın meslek hayatımda aldığım en onur verici ödüllerden biri. Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras. Benimle birlikte Müjdat Gezen, Prof. Ahmet Saltık, Ataol Behramoğlu da ödüle değer bulundular. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer'in elinden aldım ödülü ve Özlem Toker İnönü de ödül sahiplerine ödül verdi. Ödülü bu dönemde büyük zulüm gören yurtsever, Atatürkçü aydınlarımız adına aldım ve ödülü onlara ithaf ettim. Atatürkçüler bir dönemde çok ağır zulümlere maruz kaldılar. Kumpaslar sonucu cezaevlerine düştüler." dedi.



    YANDAŞ TELE 1'E SAHİP ÇIKTI
    Konuşmasının devamında Dündar, "Bu doğrultuda TELE 1'in de verdiği büyük mücadele var. Aile bireyi olmaktan onur duyduğum TELE 1 ve Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte mücadele verdi. Bu karanlıktan çıkışın, aydınlık yarınlara varışımızın tek yolunun da cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



    HAKARETÇİ SEDEF'E SAHİP ÇIKTI
    Cumhuriyet Halk Parti'sine (CHP) yakın Sedef Kabaş'ın hakaretleri sonrası yine CHP'ye yakın Uğur Dündar da tehdit diline başvurdu.

    CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.

    Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.



        UĞUR DÜNDAR TEHDİTLER SAVURDU
        Skandal program esnasında Kabaş'ın yanında bulunan Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada tehdit diline başvurdu.

        "GÜN GELİR KESER DÖNER SAP DÖNER..."
        Dündar, yine TELE1'de yaptığı açıklamada, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. " şeklinde ifadeler kullandı.



        Dündar'ın tehdit içerikli açıklaması şu şekilde:

        "Aba altından sopa göstermekle, sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bunu biz de yazıyoruz kenara. Biz de notlar alıyoruz. Merak etmeyin. Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. "
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