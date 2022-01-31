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    • Güncel
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    • 31.01.2022 16:21
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    Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın BAE'ye gideceği tarihi açıkladı

    Gelen son dakika haberine göre Bahreyn’in başkenti Manama’da Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Salman Bin Hamad Al Khalifa ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız 14 Şubat'ta BAE'ye gidecek" dedi.

    Başkan Erdoğan’ın BAE’ye gideceği tarih belli oldu

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Salman Bin Hamad Al Khalifa ile görüştü. Çavuşoğlu daha sonra önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAE ZİYARETİ 14 ŞUBAT'TA

    Çavuşoğlu, Körfez'de başlayan yeni döneme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın 14 Şubat'ta BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Mısır ile sürecin devam ettiğini, gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.

    TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA

    Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile de ilişkilerin eski seviyesine dönmesini beklediklerini, hatta daha iyi bir seviyeye de ulaşabileceğini aktardı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın BAE'ye gideceği tarihi açıkladı
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