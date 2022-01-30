CHP'li Yılmaz Özdil Kemal Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç ederler

CHP'de kelimenin tam manasıyla kazan kaynıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, hamlelerini cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapsa da genel başkanlık koltuğu bile gidebiliri. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil'in sözleri bunun en bariz örneği. Özdil, partideki memleketçilik ve mezhepçiliğe dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili olmasına rağmen kolay seçilmesi için İzmir'den aday olduğunu belirten Özdil, CHP Genel Başkanı'na yakın isimlerin İstanbul'da Şişli gibi CHP'nin güçlü olduğu yerlerden aday gösterildiğini belirtti ve çok çarpıcı Atatürk cümleleri kurdu.

"KENDİN TUNCELİLİSİN İZMİR'DEN ADAY OLUYORSUN TUNCELİ'DEN ADAY OLSANA"

İşte Özdil'in açıklamaları "Erzurum'da yüzde 2 oy alıyorsun. Aynı kadro orada duruyor. Kaybedenler Kulübü oluyorsun. O zaman ne oluyor? Diyarbakırlı adamı garanti olsun diye Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Gitsene Tunceli'den aday olsana kardeşim.