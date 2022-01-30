CHP'li Yılmaz Özdil Kemal Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç ederler

CHP'de kelimenin tam manasıyla kazan kaynıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, hamlelerini cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapsa da genel başkanlık koltuğu bile gidebiliri. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil'in sözleri bunun en bariz örneği. Özdil, partideki memleketçilik ve mezhepçiliğe dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili olmasına rağmen kolay seçilmesi için İzmir'den aday olduğunu belirten Özdil, CHP Genel Başkanı'na yakın isimlerin İstanbul'da Şişli gibi CHP'nin güçlü olduğu yerlerden aday gösterildiğini belirtti ve çok çarpıcı Atatürk cümleleri kurdu.
"KENDİN TUNCELİLİSİN İZMİR'DEN ADAY OLUYORSUN TUNCELİ'DEN ADAY OLSANA"
İşte Özdil'in açıklamaları "Erzurum'da yüzde 2 oy alıyorsun. Aynı kadro orada duruyor. Kaybedenler Kulübü oluyorsun. O zaman ne oluyor? Diyarbakırlı adamı garanti olsun diye Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Gitsene Tunceli'den aday olsana kardeşim.
"İZMİR MİLLETVEKİLLERİ İZMİR'İ BİLMEZ"
Ben bunu söylüyorum diye bana kızıyorlar. Ben İzmir çocuğuyum İzmir'de öyle milletvekilleri var; taksi kullanmadan Basın Sitesi'nden Bozyaka'ya gidemez ama İzmir milletvekili.
"GARANTİ BULDUKLARI ADAMLARI KOYUYORLAR"
Nasıl olacak? Kendi garanti buldukları adamları oralara koyuyorlar ve bizim varlığıyla onur duyduğumuz Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip çıkan Kuvay-ı Milliye ruhundan olduğuna inandığımız toğlumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler.
"MUSTAFA KEMAL GELSE İHRAÇ EDECEKLER"
Adam Atatürkçüyse partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu? "