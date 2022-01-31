SON DAKİKA! Türkiye'den Ukrayna-Rusya krizi ve F-35'lerle ilgili flaş açıklama





2022 HEDEFLERİ

İsmail Demir, 2022'de özgün helikopter GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştireceklerini belirterek, "Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA-D sistemleri ve mühimmat bırakan mini İHA BOYGA'lar ilk kez kullanıma girecek. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak, 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak. Hava - Hava Füzesi (Göktuğ) projesi kapsamında BOZDOĞAN görüş içi füzeler ve GÖKDOĞAN görüş ötesi füzelerin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilecek. SUNGUR portatif hava savunma füzelerinin ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. KARAOK füzemiz ilk kez envantere girecek. PARS 6x6 mayına karşı korumalı araçlar ve zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'nın ilk teslimatını yapacağız. Modernize edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk zırhlı muharebe aracı ZMA'yı teslim edeceğiz. M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle yenilenmesine başlayacağız" dedi.



YENİ İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI GELİYOR

Çeşitli sınıflarda muhtelif tip ve özelliklerde yeni insansız kara araçlarını geliştirme ve teslimatlarını yapacaklarını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Türk Tipi Hücum Botu Projesi (TTHB) kapsamında prototip geminin inşasına yönelik süreci başlatacağız. Çok amaçlı amfibi hücum gemisi ANADOLU'ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2'nci denizaltıyı havuza çekeceğiz. Yeni insansız deniz araçları projeleri başlatacağız. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 turbojet motorunu artık teslim edeceğiz. Turboşaft motorların testlerinin yapılacağı 'test altyapısı' hizmete girecek. Elektronik harp ve radarda çok fazla yeni sistemin devreye gireceği bir yıl olmasını bekliyoruz. Erken İhbar Radar Sistemi, Alçak İrtifa Radar Sistemi, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri gibi sistemler güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak. Ayrıca İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesini başlatacağız. Haberleşme ve bilgi teknolojileri, siber güvenlik, çeşitli alanlarda ARGE projelerimizi başlatacağız. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 200'ü aşkın firmayı desteklemeyi hedefliyoruz. 8 uluslararası savunma sanayi fuarına katılım gerçekleştireceğiz."



'İLİŞKİLERİMİZİN KRİZDEN ETKİLENMEMESİNE ÇALIŞIYORUZ'

İsmail Demir, Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye ile iş birliğine etkisine ilişkin "Risk yönetimimiz var. Sırf son olaylardan dolayı değil, genelde savunma sanayi projelerinde sürekli risk analizi yapıp tek kaynağa bağımlı kalmamak üzere politika geliştirdiğimizi bildirmek isterim. Projelerde riskleri hesaplayıp, alternatif kaynaklar oluşturmak üzere ve sadece alternatif kaynak değil, yerli ürün konusunda hızlıca adım atıp, yerli ürünleri hayata geçirmek için faaliyetlerimiz var. Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Son zamanlardaki krizlerden bağımsız süren ilişkiler. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz. Ülkeler bu anlamda kendi ticaretlerini yapmakta serbestler. Bu Rusya için de Ukrayna için de Türkiye için de doğru. Bugün çeşitli harekatlarda karşımıza hasımlar tarafından çıkartılan silahlara bakıldığında muhtelif ülkelerden ürünler görebiliyoruz. Bunlar da doğrudan soruna sebep olmuyor, masada görüşülebiliyor" dedi.



'OYALAMA TAKTİĞİNE GİDİLEN BİR DURUM VAR'

Savunma sanayinde uygulanan gizli ambargolara ilişkin soru üzerine Demir, "Çok açık olarak 'Türkiye'ye ambargo koyduk, ilan ettik' diyen ülke sayısı çok fazla değil. İstediğiniz her üründe, özellikle ihraç etme aşamasına geldiğiniz ürünler için ihraç izinlerinin bekletildiğini, uzun değerlendirme sürecine girdiğini görüyorsunuz. ALTAY Tankı motoru meselesinde resmen ret cevabı almış değil Türkiye; ama değerlendirme süreci 5-6 yıldır devam eden bir konudan bahsediyoruz. Ambargo değil, değerlendirme süreci uzun süren, bir anlamda oyalama taktiğine gidilen bir durum var. Bazı şirketlere ürün göndermeme durumu olabiliyor. Bunun çözümü yerli alternatifler. Stratejik konularda yabancı bağımlılığını kabul etmiyoruz, etmemeye de devam ediyoruz" yanıtını verdi.