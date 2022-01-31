SON DAKİKA! Türkiye'den Ukrayna-Rusya krizi ve F-35'lerle ilgili flaş açıklama

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Ukrayna ile ilişkiler uzun süredir devam ediyor. Son zamanlardaki krizlerden bağımsız süren ilişkiler. Rusya ile de ilişkilerimiz var. İlişkilerimizin krizden etkilenmemesine çalışıyoruz" dedi.
SSB Başkanı İsmail Demir, HAVELSAN'da basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, savunma sanayinde 2022 hedeflerini anlattı. Demir, "Yerli ve milli savunma sanayindeki dik duruş ve kararlılık, ambargolara karşı da kendi projelerimizi hızlandırdı. Türk savunma sanayi bugün başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. SSB, harekat sahasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için yürüttüğü projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmekte, diğer taraftan ülkemiz sanayisinin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir" diye konuştu.
'İHRAÇ EDİLEN ÜREN ÇEŞİDİ 228'E ÇIKTI'
İsmail Demir, 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldığını kaydederek, "Sektörümüz bugün 1500'e yakın firma ve 80 bin kişilik çalışanıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldi. Bu kapsamda yürütülen 750'yi aşkın sayıda proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda yıllık 10 milyar dolar sektör cirosu ve yıllık 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldı. Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin terörle mücadele operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanıldı. Dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde yerlerini alan ürünler, dünyanın dört bir yanına ihraç edilirken, özellikle Türk SİHA'larının oyun değiştiren konsepti dünyanın da gündemine girdi. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'e, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 228'e çıktı" dedi.
'40 HEDEFİN YÜZDE 80'İNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
Covid-19 salgının etkisinin devam ettiği, çeşitli gizli-açık ambargoların daha da arttığı yıl olmasına rağmen geçen sene hedeflerine büyük oranda ulaştıklarını vurgulayan Demir, "40 hedefimizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik. Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için yeni teslimatlar gerçekleştirdik ve yeni projelere başladık. Platform üretiminden hava savunma sistemlerine; silah, mühimmat ve füze üretimlerinden elektronik harp ve radar sistemlerine, haberleşme ve bilgi teknolojilerinden motor sistemlerine, askeri ekipman ve teçhizat üretiminden Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerine kadar olmamız gereken her alanda hiçbir boşluk bırakmadan çalıştık" diye konuştu.