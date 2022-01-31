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    • 31.01.2022 11:13
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    Rakı balık yapan İmamoğlu'nun MOBESE'ye sığınmasına salvo: Çaresizlik

    İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi gündem oldu. İstanbul'un kar fırtınasında İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda olduğu MOBESE tarafından görüntülenen Ekrem İmamoğlu, görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Peki görüntüleri yayınlamak suç mu? Eski Emniyet Genel Müdürü ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Neden İstanbul'daki kar olaylarını MOBESE'den alıyoruz. Kazaların hepsini oradan alıyoruz. Büyükelçiler resmi ajanlardır. Siz açık değil gizli bir görüşme yapıyorsunuz. Özrü kabahatinden büyük. Görüntüleri ifşa diye söylenmesi doğru değildir. Bu dünyanın her yerinde olan bir sistemdir. MOBESE'den medet ummak çaresizliktir ve dökülüyorlar." diye tepki gösterdi.

    MOBESE’ye sığınan İmamoğlu’na salvo

    İstanbul kar felaketiyle mücadele ederken balık keyfi yapmaya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak kendisini aklamaya çalıştı.

    "Büyükelçi balık seviyor" sözleriyle çırpındıkça batan İmamoğlu, pişkince "Karadenizliler balıktan iyi anlar" esprisi yaptı! "1 saatlik mola" savunmasını da kendi kendine yalanlayan İmamoğlu, görüntülerin sızdırılmasının bir "kumpas" olabileceği iddiasında bulundu.

    DÖKÜLÜYORLAR

    Eski Emniyet Genel Müdürü ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Neden İstanbul'daki kar olaylarını MOBESE'den alıyoruz. Kazaların hepsini oradan alıyoruz. Büyükelçiler resmi ajanlardır. Siz açık değil gizli bir görüşme yapıyorsunuz.

    Özrü kabahatinden büyük. Görüntüleri ifşa diye söylenmesi doğru değildir. Bu dünyanın her yerinde olan bir sistemdir. MOBESE'den madet ummak çaresizliktir ve dökülüyorlar." diye tepki gösterdi.

        YANDAŞ FOX'TA KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
        Tepkilerin odağındaki İmamoğlu, yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olup kendini aklamaya çalıştı. İmamoğlu'nun kendini savunmaya çalışırken çırğındıkça batması dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun FOX TV yayınından dikkat çeken açıklamaları şöyle:

        BÜYÜKELÇİNİN BALIĞA İLGİSİ VAR
        İngiltere büyükelçisi bizim makamımızda ziyarete geldi. Aralık başında. Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Şöyle konusu geçti bir yemek yiyelim.

        İstanbul'da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Kendisi balığa ilgisinden bahsetti. Karadenizliler balıktan iyi anlar. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir camları açıktır, en açık yerinde , bunun girildiği yoktur ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var.
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        MOBESE’ye sığınan İmamoğlu’na salvo
        Haberler Güncel Rakı balık yapan İmamoğlu'nun MOBESE'ye sığınmasına salvo: Çaresizlik
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