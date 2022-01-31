Rakı balık yapan İmamoğlu'nun MOBESE'ye sığınmasına salvo: Çaresizlik

İstanbul'da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Kendisi balığa ilgisinden bahsetti. Karadenizliler balıktan iyi anlar. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir camları açıktır, en açık yerinde , bunun girildiği yoktur ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var.