Rakı balık yapan İmamoğlu'nun MOBESE'ye sığınmasına salvo: Çaresizlik

İstanbul kar felaketiyle mücadele ederken balık keyfi yapmaya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak kendisini aklamaya çalıştı.
"Büyükelçi balık seviyor" sözleriyle çırpındıkça batan İmamoğlu, pişkince "Karadenizliler balıktan iyi anlar" esprisi yaptı! "1 saatlik mola" savunmasını da kendi kendine yalanlayan İmamoğlu, görüntülerin sızdırılmasının bir "kumpas" olabileceği iddiasında bulundu.
DÖKÜLÜYORLAR
Eski Emniyet Genel Müdürü ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Neden İstanbul'daki kar olaylarını MOBESE'den alıyoruz. Kazaların hepsini oradan alıyoruz. Büyükelçiler resmi ajanlardır. Siz açık değil gizli bir görüşme yapıyorsunuz.
Özrü kabahatinden büyük. Görüntüleri ifşa diye söylenmesi doğru değildir. Bu dünyanın her yerinde olan bir sistemdir. MOBESE'den madet ummak çaresizliktir ve dökülüyorlar." diye tepki gösterdi.