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    • 29.01.2022 11:59
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    • 29.01.2022 12:13
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    TBMM Başkanı Şentop’tan İmamoğlu'na tepki: Yaşananlar bir köpük tartışması

    İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi gündem oldu. Milyonların tepki gösterdiği olay 'eski bir görüntü' diyerek İmamoğlu'nun fondaşları tarafından servis edilirken MOBESE görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı. İstanbul'un kar fırtınasında İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda olduğu MOBESE tarafından görüntülenen Ekrem İmamoğlu, görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop olayla ilgili, "Televizyonlarda tartışma programlarında herkes kendi perspektifinde bir şeyler konuşuyor ama bunu yapmamak gerekiyor. Hukukun siyaseti somutlaştıran bir alan olduğunu görüyorum. Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır." dedi.

    TBMM Başkanı Şentop’tan İmamoğlu’na tepki

    İstanbul kar felaketiyle mücadele ederken balık keyfi yapmaya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak kendisini aklamaya çalıştı.

    "Büyükelçi balık seviyor" sözleriyle çırpındıkça batan İmamoğlu, pişkince "Karadenizliler balıktan iyi anlar" esprisi yaptı! "1 saatlik mola" savunmasını da kendi kendine yalanlayan İmamoğlu, görüntülerin sızdırılmasının bir "kumpas" olabileceği iddiasında bulundu.

    KÖPÜK TARTIŞMASI

    Söz konusu olayla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mobese iddiası var ama bunun incelenmesi gerekiyor. Sanıyorum bununla ilgili hukuki bir süreç yapılacak. Televizyonlarda tartışma programlarında herkes kendi perspektifinde bir şeyler konuşuyor ama bunu yapmamak gerekiyor. Hukukun siyaseti somutlaştıran bir alan olduğunu görüyorum. Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor. Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor. Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmaktır, bu mutlaka yapılır. Çalışmalar, incelemeler sürüyor." dedi.

        YANDAŞ FOX'TA KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
        Tepkilerin odağındaki İmamoğlu, yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olup kendini aklamaya çalıştı. İmamoğlu'nun kendini savunmaya çalışırken çırğındıkça batması dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun FOX TV yayınından dikkat çeken açıklamaları şöyle:

        BÜYÜKELÇİNİN BALIĞA İLGİSİ VAR
        İngiltere büyükelçisi bizim makamımızda ziyarete geldi. Aralık başında. Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Şöyle konusu geçti bir yemek yiyelim. İstanbul'da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Kendisi balığa ilgisinden bahsetti. Karadenizliler balıktan iyi anlar. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir camları açıktır, en açık yerinde , bunun girildiği yoktur ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var.
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