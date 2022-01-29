İstanbul kar felaketiyle mücadele ederken balık keyfi yapmaya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak kendisini aklamaya çalıştı.
"Büyükelçi balık seviyor" sözleriyle çırpındıkça batan İmamoğlu, pişkince "Karadenizliler balıktan iyi anlar" esprisi yaptı! "1 saatlik mola" savunmasını da kendi kendine yalanlayan İmamoğlu, görüntülerin sızdırılmasının bir "kumpas" olabileceği iddiasında bulundu.
KÖPÜK TARTIŞMASI
Söz konusu olayla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mobese iddiası var ama bunun incelenmesi gerekiyor. Sanıyorum bununla ilgili hukuki bir süreç yapılacak. Televizyonlarda tartışma programlarında herkes kendi perspektifinde bir şeyler konuşuyor ama bunu yapmamak gerekiyor. Hukukun siyaseti somutlaştıran bir alan olduğunu görüyorum. Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor. Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor. Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmaktır, bu mutlaka yapılır. Çalışmalar, incelemeler sürüyor." dedi.