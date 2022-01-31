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    • 31.01.2022 11:10
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    Son dakika: 15-21 Ocak vaka haritası açıklandı! İstanbul yine zirvede!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

    Bir önceki hafta 1571,46 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alan İstanbul, 15-21 Ocak haftasında da 1245,73 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

    VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL
    15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

    Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

        KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
        Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

        Buna göre, son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 81 bin 530 oldu.

        18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,49 olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 778 bin 517 doza yükseldi.

            18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

            En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

            "TEDBİR HALEN ŞART"
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış, salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." ifadesini kullandı.
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            Haberler Güncel Son dakika: 15-21 Ocak vaka haritası açıklandı! İstanbul yine zirvede!
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