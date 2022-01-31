Son dakika: 15-21 Ocak vaka haritası açıklandı! İstanbul yine zirvede!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Bir önceki hafta 1571,46 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alan İstanbul, 15-21 Ocak haftasında da 1245,73 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.
VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL
15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:
Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.