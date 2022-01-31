Son dakika: 15-21 Ocak vaka haritası açıklandı! İstanbul yine zirvede!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.