Bursa elektrik kesintisi son dakika! Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama

Bursa'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar elektrikler neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sonrasında UEDAŞ elektrik Bursa'daki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Peki, Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama