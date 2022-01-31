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    • 31.01.2022 11:54
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    • 31.01.2022 11:58
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    Bursa elektrik kesintisi son dakika! Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama

    Bursa'da birçok ilçede görülen elektrik kesintisi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Bu bağlamda, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. UEDAŞ Bursa'daki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Peki, Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama

    Bursa elektrik kesintisi son dakika! Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama

    Bursa'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar elektrikler neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sonrasında UEDAŞ elektrik Bursa'daki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Peki, Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama

    BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?


    31 Ocak Pazartesi günü 17:00 - 18:30 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU, KESTEL ilçe, İPEKYOLU, ADAKÖY, İSTİKLAL, KARAHIDIRKÖYÜ, BARAKFAKİH, DUDAKLI, NARLIDERE, AĞLAŞAN, NÜZHETİYE, SERME, KAYACIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.


    31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.


    31 Ocak Pazartesi günü 11:20 - 16:20 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL, YENİŞEHİR ilçe, SUNGURPAŞA, ÇELTİKÇİ, KARASIL, KOYUNHİSAR, ÇARDAK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.


    31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.


        31 Ocak Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

        UEDAŞ İLETİŞİM

        Genel Müdürlük

        +90 224 600 00 00

        +90 224 271 65 00

        halklailiskiler@uedas.com.tr

        Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA
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        Haberler Güncel Bursa elektrik kesintisi son dakika! Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama
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