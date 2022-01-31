Bursa elektrik kesintisi son dakika! Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama

Bursa'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar elektrikler neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sonrasında UEDAŞ elektrik Bursa'daki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Peki, Bursa Nilüfer, Osmangazi, İnegöl elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ telefon arıza sorgulama
BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
31 Ocak Pazartesi günü 17:00 - 18:30 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU, KESTEL ilçe, İPEKYOLU, ADAKÖY, İSTİKLAL, KARAHIDIRKÖYÜ, BARAKFAKİH, DUDAKLI, NARLIDERE, AĞLAŞAN, NÜZHETİYE, SERME, KAYACIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
31 Ocak Pazartesi günü 11:20 - 16:20 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL, YENİŞEHİR ilçe, SUNGURPAŞA, ÇELTİKÇİ, KARASIL, KOYUNHİSAR, ÇARDAK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.