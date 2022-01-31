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    • 31.01.2022 12:41
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    Küfürbaz CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, Trabzon’daki açılış programına katılanlar için "Dayanamıyorum. O evlat hariç oradaki her biriniz alçaksınız” diyen CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    Küfürbaz Engin hakkında suç duyurusu

    CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Trabzon'daki açılış programının ardından sosyal medya hesabından, "Dayanamıyorum. O evlat hariç oradaki her biriniz alçaksınız" paylaşımında bulundu.

    O sözlerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    "EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLLERİNE SES ÇIKARAMAYIP..."

    Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, "15 yaşındaki çocukların PKK tarafından dağa kaçırılmasına, Eren Bülbül'ün katillerine ses çıkaramayıp; Trabzon'daki açılış programına katılanlar için "hepiniz alçaksınız" diyerek, şecaat arz ederken sirkatin söyleyen Engin Özkoç hakkında, suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

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