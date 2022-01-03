Halkların Demokratik Partisi (HDP) vekillerinin dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.
40 dokunulmazlık dosyası arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da dosyası var.
- Güncel
- 03.01.2022 17:41
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- 03.01.2022 17:55
Son dakika: HDP'lilerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te: Aralarında Pervin Buldan da var
Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) vekillerinin dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.