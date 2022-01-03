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    • Güncel
    • 03.01.2022 17:41
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    • 03.01.2022 17:55
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    Son dakika: HDP'lilerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te: Aralarında Pervin Buldan da var

    Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı.

    CHP’den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı
    Haberler Güncel Son dakika: HDP'lilerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te: Aralarında Pervin Buldan da var
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