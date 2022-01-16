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    • Güncel
    • 16.01.2022 15:32
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    • 16.01.2022 15:42
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    HDP kongresinde tam bir skandal! Teröristbaşına övgüler dizip Başkan Erdoğan'a hakaret ettiler

    Teröristlerlerle sarmaş dolaş sevgili olan, dağda birlikte zaman geçiren HDP'li vekil Semra Güzel'in skandalı gündeme bomba gibi düşerken HDP'nin kongresinde yeni bir skandal patlak verdi. HDP'nin Batman 4'üncü olağan kongresinde HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın konuşması sırasında Başkan Erdoğan'a hakaret edildi. Bebek katili teröristbaşına ise övgüler dizildi.

    HDP kongresinde tam bir skandal!

    HDP'nin Batman 4'üncü olağan kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan konuştu.

    HDPKK BUNLAR

    Pervin Buldan, "AK Parti, HDP için 'siyasi bir terörirsttir' ifadesinin kullandı. Ondan geri kalmayan küçük ortağı MHP, "Demokrasinin yüz karasıdır" diyerek, birbirleriyle yarışmaya başladılar. Buradan sesleniyoruz, Batman'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz. Sizin zihniyetinizdir. Sizin anlayışınızdır." açıklamasında bulundu. Buldan konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan, "Katil Erdoğan" ve "Gençlik Aponun fedaisidir" sloganları atıldı.

    TERÖRİSTLER SEVGİLİ OLAN VEKİLLER

    Buldan, "Sevgili halkımız bunun için de bir an önce sandıkların gelmesi, ülkenin bir erken seçime gitmesi için artık zamanın kalmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

    DAĞDA TERÖRİSTLE AŞK

    Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaştı. Öte yandan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü kampında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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    Haberler Güncel HDP kongresinde tam bir skandal! Teröristbaşına övgüler dizip Başkan Erdoğan'a hakaret ettiler
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