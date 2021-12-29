HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan mahkeme salonunda skandal! Hakime parmak sallladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan skandal bir harekete imza attı.
HDP İzmir İl Başkanlığı'na girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Onur Gencer, hakim karşısına çıktı.
PERVİN BULDAN'DAN MAHKEME SALONUNDA SKANDAL
Duruşmaya terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı. Buldan mahkemede skandallara imza attı.
Hakimin katil Onur Gencer'e soru zorma tarzını eleştiren Buldan söz hakkı olmamasına rağmen hakime parmak sallayarak bağırdı.
"BUNA KATİL GİBİ DAVRANIN"
Buldan hakime parmak sallayarak şunları söyledi: "Bu kadar sakin kalamazsınız. Bu kadar sakin soru soramazsınız. Bu adam katildir. Buna katil gibi davranın. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı."