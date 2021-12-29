HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan mahkeme salonunda skandal! Hakime parmak sallladı

Kimlik tespitleri sırasında sanığın kendilerine güldüğünü ve laf attığını iddia eden salondaki bazı kişilerin sanığa su şişesi attığı görüldü.

Jandarma ekipleri, tepkiler üzerine sanığı bir süre salondan çıkardı.

Duruşmada söz alan HDP ve ailenin avukatı Türkan Aslan Ağaç, Deniz Poyraz'ın öldürülmesinin örgütlü, planlı ve organize bir suç olduğunu savundu.

Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesini istediklerini bildiren Ağaç, "İddianamenin kabul edilmesini biz kabul etmiyoruz. Deliller hassasiyetle toplanmamış ve karartılmasına neden olunmuştur. Saldırının arka planı ortaya çıkarılmamıştır. Soruşturma yüzeysel yaklaşımlar nedeniyle derinleştirilememiştir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra avukatların talebi üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi. Bu sırada sanıkla salondakiler arasında arbede yaşanması üzerine sanık yeniden salon dışına çıkarıldı.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı, 24 Ocak'a erteledi.

Salondaki avukatlar ve maktul yakınları, karara tepki göstererek salonda slogan attı, güvenlik güçleri salon içinde tedbir aldı.

CHP HDP'YE DESTEK VERDİ

Öte yandan duruşma öncesi HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve CHP milletvekili Tanrıkulu, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.