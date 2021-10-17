CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' açılışına katılmasına AK Partili Orhan Miroğlu'ndan tepki!

"HAFIZA ODALARI, ANALARIN NÖBET TUTTUĞU O 'HAFIZA ÇADIRINDAN' GEÇER"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu açılışa katılan Kürt sanatçı ve aydınlarını metropollerde nefret ve düşmanlıkla silahlı mücadeleye yönelen radikal grupların başlıca referanslarından biri olan Kült Yazar Franz Fanon'a benzeterek "Hafıza odalarının, anaların nöbet tuttuğu o 'Hafıza Çadırından'" geçtiğini şu sözlerle ifade etti;