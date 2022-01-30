Son dakika: 30 Ocak deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD, Kandilli açıklama! Balıkesir, Manisa, Aydın...

Son dakika! İzmir'in Dikili ilçesinde saat 23:09'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 7.01 km olarak duyurdu. Peki deprem hangi illerde hissedildi? 30 Ocak deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklamalar...

30 OCAK DEPREM Mİ OLDU?

30 Ocak saat 23:09'da İzmir Dikili'de deprem meydana geldi. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Kandilli Rasatanesi'nden yapılan açıklamada da depremin 8.4 derinlikte olduğu kaydedildi.

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