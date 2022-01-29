İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" iddialarını tek tek çürüttü

Sonraki meclis toplantısında CHP grubunun getirdiği 142 yeni büfe açılması için teklifine AK Parti grubu olarak destek vererek karar çıkartıldığını belirten Göksu, "Aynı zamanda 'Eğer sizin derdiniz, vatandaşa ekmeğin en hızlı şekilde ulaşmasıysa bütün bakkallara dağıtın.' dedik. O yetkiyi de verdik. Bize o gün 'Büfe vermiyorsunuz.' diyen İBB, seneler geçti, yetki verilen 142 büfeden sadece 57'sini açtı. 85 büfe nerede? Hani engelleniyordunuz, buyurun açın." ifadelerini kullandı.

"MESELE EKMEK MESELESİ DEĞİL"

Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruğun sorumlusunun da kurum yöneticileri olduğunu ifade eden Göksu, tesislerin kapasitelerinin de fazla ekmek üretmeye müsait olduğunu aktardı.

Halk Ekmek'in internet sitesinde kapasiteye ilişkin rakamlarla oynandığını bildiren Göksu, şöyle devam etti:

"2021 Aralık ayında Halk Ekmek, kendi sitesinde kapasitesini 1 milyon 800 bin tanımlıyor. Biz, 'Kapasiten var, niye insanların kuyruğa mahkum ediyorsun, üret.' dedik. Ertesi gün aynı sitede kapasite değişmiş, 1 milyon 500 bine düşmüş. Bir anda 300 bin uçmuş. Biz teslim ettiğimizde Halk Ekmek'in teorik kapasitesi günlük 2,5 milyon, 1 milyon 944 bin pratik kapasitesi vardı. Diğer paketli ürünler hariç. 2009'da biz Halk Ekmek'te 2,5 milyon ekmek ürettik. Biz Halk Ekmek'i 20 binlerden alıp buralara getirdik. Niye üretip dağıtmıyorsun? Eğer bugün halk ekmeklerinde kuyruk varsa mesele ekmek meselesi değil, mesele siyasi manipülasyon ve art niyet meselesidir."

Organizasyon iyi yapılmadığı için büfelere vaktinde ve yeterli ekmek getirilmediğini anlatan Göksu, sorumlunun CHP'li İBB ve Halk Ekmek yönetimi olduğunu dile getirdi. İBB'nin siyasi manipülasyon amacıyla insanları ekmek kuyruğuna mahkum ettiğini belirten Göksu, "Kuyruk CHP'nin alametifarikasıdır. Halk Ekmek kuyrukları, İstanbulkart kuyrukları, metrobüs kuyrukları, metro kuyrukları bunların hepsini görüyoruz. Kuyruk olmadığı zaman CHP rahatsız olur çünkü bunlar karneyle ekmek dağıtma kültüründen geliyorlar." şeklinde konuştu.