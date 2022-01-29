Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine yıllık 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Pakdemirli'ye temaslarında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez eşlik etti. Bakan Pakdemirli, ilk olarak 2'nci ve 3'üncü Uludağ Milli Parkı Yönetim merkezlerinin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Uludağ'ın dört mevsim turizm merkezi olması için çalıştıklarını ve son olarak yapımı tamamlanan tesisler için 67 milyon TL harcandığını belirtti.
'ELİMİZDEKİ DEĞERLERİ KORUMAK İÇİN PROJELER HAYATA GEÇİYORUZ'
Ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğe vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Bitki ve hayvan türleri açısından Avrasya ve Afrika türlerini birlikte barındıran tek ülkeyiz. Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran- Turan olmak üzere üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği ülkemiz, biyolojik çeşitlilik bakımından adeta bir kıta özelliğine sahip. Tüm Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına karşın ülkemiz, yaklaşık 4 bini bu coğrafyaya özgü, yani endemik olmak üzere, Avrupa kıtası ile aynı sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu topraklar çok sayıda kültür bitkisinin de orijin ve çeşitlilik merkezi. Bizler de 'Biyoçeşitlilik geleceğimizdir' diyerek, elimizdeki bu değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösteriyor ve onlarca projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.
'ZİYARETÇİ SAYIMIZI 52 MİLYONA ÇIKARDIK'
Milli park sayılarındaki artıştan bahseden Bakan Pakdemirli, "Son 19 yılda korunan alan sayımızı 3,7 kat artışla 168'den 631'e çıkardık. 2002 yılında 31 milli park ve 18 tabiat parkımız varken, bugün bu sayıyı 46 milli parka ve 260 tabiat parkına çıkardık. Korunan alanlarımıza ve doğa koruma faaliyetlerimize 600 milyon lirası son 3 yılda olmak üzere son 19 yılda günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yaptık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar neticesinde 2002'de 5,5 milyon olan korunan alan ziyaretçi sayımızı, bugün 52 milyona ulaştırdık" diye konuştu.
'ULUDAĞ YILLIK ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYON 900 BİN KİŞİ'
Uludağ'a yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Pakdemirli, "Uludağ Milli Parkı'nın yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 1 milyon 900 bin kişidir. Zengin kaynak değerlerine sahip olan Uludağ Milli Parkı'nda mevcut turizm tesislerinin geliştirilerek dört mevsim boyunca ziyaretlerin aktif hale getirilebilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.