Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine yıllık 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacak





Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nün idari merkezinin Sarıalan'da hizmet vermeye başladığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bugün sizlerle 67 milyon lira yatırımla hizmete alacağımız Yönetim Merkezi 2 ve Yönetim Merkezi 3 olarak adlandırdığımız 'kamu idare merkezimizin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İçerisinde Karayolları Hizmet Binası, Sağlık Hizmet Binası ve İtfaiye, AFAD Hizmet Binası'nın yer aldığı Yönetim Merkezi 3 ve Orman Genel Müdürlüğü'nce yangın harekât merkezi olarak kullanılacak olan Yönetim Merkezi 2, Uludağ Milli Parkı'nda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, Milli Park'ta meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmesi ve muhtemel sıkıntıların yerinden çözümü maksadı ile tesis edildi" ifadelerini kullandı.



'IPARD-2 PROGRAMI 12'NCİ PROJE ÇAĞRISINA DA ÇIKIYORUZ'

Bir müjde daha vermek istediğini belirten Bakan Pakdemirli, "IPARD Programı kapsamında ülkemize tahsis edilen Avrupa Birliği fonlarının etkin bir şekilde kullanılması için azami gayret gösterilmektedir. Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2020 yılında 957 milyon TL, 2021 yılında ise 2,4 milyar TL hibe desteği sağladık. Böylece sadece son iki yılda kırsal alanlarımıza 5,3 milyar TL yeni yatırım yapılması ve 15 bin kişiye ise istihdam alanı oluşturduk. Bugün itibarıyla da Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı tedbirinden IPARD-2 Programı 12'nci Proje çağrısına da çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır. Bu çerçevede yerel kalkınma stratejileri uygun bulunan her bir yerel eylem grubu derneğine yıllık 100 ila 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacaktır. Bursa'da IPARD kapsamında daha çok projeye hibe vermek, daha çok yerel eylem grubuna destek olmak istiyoruz. Destek bizden, yatırım sizden" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Bursalı hemşehrilerimizin Uludağ'a kolayca gelmesi için çalışıyoruz. Bunun için burada bir sosyal tesis de açtık. Sadece kışın değil, Uludağ'ın 12 ay boyunca turizm merkezi olmasını arzu ediyoruz" dedi.

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