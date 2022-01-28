Necip Hablemitoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Suikast silahı nerede? Kilit isim Nuri Gökhan Bozkır tek tek itiraf etti





FETÖ'NÜN SİLAHŞÖRÜ

Ama öncelikli olarak cevaplamamız gereken soru şu: Nuri Bozkır, neden Ukrayna tarafından gecikmeli olarak iade edildi? Bu konuda güvendiğim bir haber kaynağımı konuşturmak istiyorum. Halen muvazzaf, o yüzden ismini vermem kabil değil, ama söylediklerini cümle cümle vermem lazım. Aynen şöyle dedi: "Sana son önemli gelişmeyi söyleyeyim: FETÖ'cüler artık tıpkı Afrika ülkelerinde olduğu gibi kendilerine sığınak bulmakta zorlanıyorlar. Artık Avrupa ülkeleri için de 'useful idiot' (kullanışlı aptal) olmaktan çıktılar. Ukrayna, Romanya bütün Doğu Avrupa ülkeleri yakın zamana kadar Batı Avrupa baskısından çekiniyordu. Ama artık çekinmiyor. 2018'de Kosova'dan üç FETÖ'cüyü getirdiğimizde Almanya epey sıkıntı çıkarmıştı, hatırla. Ama artık Avrupa ülkeleri kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Türkiye'yle iyi geçinmenin doğru olduğunu görüyorlar. İkincisi bu adam son dönemde FETÖ tarafından kontrole alınmıştı. Youtube'da, sosyal medyada FETÖ'nün silahşörluğunu yapıyordu. Türkiye aleyhine tezvirat yapıyordu. Bunu kırmak lazımdı." Ayrıca bir başka kaynağımdan aldığım özel bilgiyi de vereyim: Gökhan Nuri Bozkır, bir dönem Kırgız askerlerine eğitim vermek üzere Kırgızistan'da da bulunmuş.

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