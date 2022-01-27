CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK kanalında teröristlerin derneği DİAYDER'i ve bebek katili Öcalan'ı savundu!

Halkların Demokratik Partisi'yle (HDP) yakın ilişkileri ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e açıklamalarda bulundu.

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala konuşan Tanrıkulu, AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığına yönelik skandal ifadeler kullandı.