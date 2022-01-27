CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK kanalında teröristlerin derneği DİAYDER'i ve bebek katili Öcalan'ı savundu!

Halkların Demokratik Partisi'yle (HDP) yakın ilişkileri ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e açıklamalarda bulundu.
Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala konuşan Tanrıkulu, AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığına yönelik skandal ifadeler kullandı.
Fotoğrafta: CHP'li Özgür Özel'in PKK kanalına konuk olduğu yayından bir kare
PKK DERNEĞİ DİAYDER'E SAHİP ÇIKTI
"İBB Başkanına nefes aldırmıyorlar" diyen Tanrıkulu, PKK / KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e de sahip çıktı.
DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele 100 liralık market kartı. Ya 100 lira 100 lira." dedi.