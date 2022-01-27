Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Kilit isim...

"SUİKASTİN KİLİT İSMİ"

FETÖ'nün çatı iddianamesinde Necip Hablemitoğlu'nun 4 mağdurdan biri olduğunu, iddianamenin eklerinde ise Hablemitoğlu suikastinin FETÖ tarafından kapatıldığıyla ilgili emarelerin bulunduğunu belirten Avukat Ersan Barkın, Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasının soruşturma açısından çok kritik bir gelişme olduğunu dile getirildi. Barkın, Bozkır'ın Hablemitoğlu'nun suikastten 4 gün önce Eskişehir-Sivrihisar'a kadar takip ettiğiyle ilgili emareler olduğunu belirterek "suikast anında bölgede bulunan katil zanlılarının kullandığı düşünülerek tespit edilen araçların sahipleriyle de Nuri Gökhan Bozkır'ın irtibatı gibi önemli bilgiler var. Bozkır suikast dosyasında kilit isim. FETÖ üyeleriyle de bu ismin irtibatları bulunuyor" dedi.