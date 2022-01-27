Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Kilit isim...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da MİT operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Ukrayna'da iki ay önce ev hapsinden kaçan Bozkır'ın nefes kesen MİT operasyonuyla yakalanması gelişmesini Necip Hablemitoğlu'nun ailesinin avukatı Ersan Barkın SABAH'a değerlendirdi.
Hablemitoğlu'nun FETÖ'nün çatı iddianamesindeki 4 mağdurdan biri olduğunun altını çizen Barkın, suikast soruşturmasında en önemli isim olan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasının çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Barkın, Bozkır'ın Hablemitoğlu'nu suikastten 4 gün önce Sivrihisar'a kadar takip ettiğinin belirlendiği, aynı zamanda suikaste karıştığı düşünülen araçların sahipleriyle de irtibatları tespit edilen isim olduğunu söyledi.
2019 YILINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI
FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabı yayınlanmadan öldürülen Hablemitoğlu'nun suikastiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Nuri Gökhan Bozkır hakkında 2019 yılında kırmızı bülten çıkartıldı. Ukranya'dan iltica talebinde bulunan ancak Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle bu talebi reddedilen Bozkır, ev hapsine mahkum edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Bozkır'ın yaklaşık iki ay önce ev hapsinden firar ettiği öğrenildi. Zanlının peşini bırakmayan Milli İstihbarat Teşkilatı Bozkır'ı yakalayıp, Türkiye'ye getirdi.