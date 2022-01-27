Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, İlyas Haliloğlu'nun mezuniyetiyle bağdaştırılarak çıkan haberlere yanıt verdi

Bazı basın ve yayın organlarında, TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen İlyas Haliloğlu'nun sebze üretim mezunu olması nedeniyle, ilgisiz bir atama yapıldığı iddia edilmişti.



TUA BAŞKANI'NDAN YANIT

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İlyas Haliloğlu'nun mezuniyeti ilişkilendirilerek TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine yönelik haberlerdeki kasıtlı söylemlere kurumun sosyal medya hesabından yanıt verdi:



"KASITLI İFADELER YER ALDI"

"Bugün bazı medya organlarında yer alan İlyas Haliloğlu'nun TUA Başkanlık Müşavirliği görevine getirilmesine ilişkin haberlerde kasıtlı ifadelere yer verildiğine şahit oldum."



"TEKNİK DEĞİL, İDARİ İŞLERİN TAKİBİNDE GÖREVLİ"

"TUA, uzay çalışmalarının yanında bir devlet kurumu olarak idari ve bürokratik işlerin de yürütüldüğü bir kurumdur. İlgili göreve atanan personelimiz, 1990 yılından bu yana memuriyeti devam eden bir bürokrattır. Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevlidir. Ayrıca atama, haberlerde yansıtılmaya çalışıldığı gibi açıktan ve istisnai bir atama değil, kurumlar arası nakil yoluyla yapılan bir görevlendirmedir. İdari bir görev üzerinden kurumumuzu yıpratmaya çalışan art niyetli yayınları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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