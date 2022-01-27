Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in nefes kesen operasyonuyla 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu. Kırmızı bültenle aranan Bozkır MİT tarafından yakalanmasını ardından Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi.

Gökhan Nuri Bozkır'ın Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunduğu kaydedildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlayan Bozkır'ın Ukrayna'ya kaçtığı aktarıldı. Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında, FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Bozkır adli işlemlerinin gerçekleştirilmesi için emniyete teslim edildi.

CAN DÜNDAR BOZKIR'DAN BELGE İSTEDİ

Firari Can Dündar, , 'MİT Tırları Davası' ile ilgili Türkiye'nin terörist gruplara silah gönderdiğine dair bilgi, belge temin etmesi ile tanıklık yapması karşılığında Nuri Gökhan Bozkır'ı destekleme vaadinde bulunmuştu. Dündar'ın, Nuri Gökhan Bozkır'dan hazırlayacağı bir belgeselde kullanmak üzere, Ukrayna'dan temin edildiği ve Türkiye tarafından Libya'ya gönderildiği iddia edilen mühimmatların son kullanıcı belgelerini talep ederek Türkiye'yi uluslararası camiada zor duruma sokmaya yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

MAFYA TARAFINDAN KORUNDU

Bozkır, Necip Hablemitoğlu cinayeti davası nedeniyle hakkında Kırmızı Bülten ile aranma kaydı bulunan ve Ukrayna'ya yaptığı iltica başvuruları reddedilince Türkiye'ye iade edileceği korkusuyla organize suç gruplarıyla illegal ilişkilerini kullanarak Ukrayna'dan Romanya'ya kaçtığı ve Romanya'da mafya tarafından korunduğu belirtildi. Romanya'da bulunduğu dönemde Can Dündar, 'Sınır Tanımayan Gazeteciler' isimli oluşumdan Marcus Bensmann ve Detsche Welle görevlilerinden oluşan gazeteci ekibiyle Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği görüşmelerde Nuri Gökhan Bozkır'a, Türkiye tarafından sözde terörist gruplara gönderilen silah, mühimmata ilişkin ticari bilgi, belgeler ve görsel dokümanlara ihtiyaç duyulduğu, Suriye'de birlikte çalıştığı ve malzeme dağıtımında yer alan görevlilerin kimler olduğu, Türkiye tarafından Libya'ya sözde sevk edilen malzemelerin gönderilme yöntemi ile güzergahlarına ilişkin sorular yöneltti kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Nuri Gökhan Bozkır'la ilgili şunları söylemişti "İlk defa bu programda açıklayacağım. Necip Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca süredir bu suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımızın bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelensky ile de bunu konuştuk."

"ÜLKEMİZ ADALETİNE HESAP VERİYOR"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Bu kişi Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. İstihbarat teşkilatımızın buradaki yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyaloglarla birlikte bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen bir kişi. Bu olayın zanlısının yakalanıp ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılma konusundaki kararlığımızın bir ispatıdır. Devletimize ve milletimize ihanet eden şebekelerin her zaman oyunlarını bozduk. Güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her çeşidinden terör örgütü ve suç şebekesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız." şeklinde konuştu.