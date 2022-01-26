Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair merak edilenleri yanıtlıyor. Başkan Erdoğan konuşmasında 2000'li yılların başında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
MİT KATİL ZANLISI NURİ GÖKHAN BOZKIR'I UKRAYNA'DA BULDU
Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi :
FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmasını anlatan Köstebek isimli kitabını yayımlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. MİT uzunca bir süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Yurt dışına kaçtığı 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarında da ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişini Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenski ile bunu konuşarak bu kişinin ülkemize iadesi için talebimizi ilettik.