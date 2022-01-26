FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmasını anlatan Köstebek isimli kitabını yayımlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. MİT uzunca bir süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Yurt dışına kaçtığı 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarında da ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişini Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenski ile bunu konuşarak bu kişinin ülkemize iadesi için talebimizi ilettik.