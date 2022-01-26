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    • 26.01.2022 23:53
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş Necip Hablemitoğlu açıklaması! MİT katil zanlısı Nuri Gökhan BozkırUkrayna'da buldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair merak edilenleri yanıtlıyor. Başkan Erdoğan konuşmasında 2000'li yılların başında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında "MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu" dedi.

    MİT Nuri Gökhan Bozkır’ı Ukrayna’da buldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair merak edilenleri yanıtlıyor. Başkan Erdoğan konuşmasında 2000'li yılların başında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

    MİT KATİL ZANLISI NURİ GÖKHAN BOZKIR'I UKRAYNA'DA BULDU
    Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi :

    FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmasını anlatan Köstebek isimli kitabını yayımlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. MİT uzunca bir süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Yurt dışına kaçtığı 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarında da ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişini Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenski ile bunu konuşarak bu kişinin ülkemize iadesi için talebimizi ilettik.

        Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız.

        UKRAYNA'DA 3 AY CEZAEVİNDE KALDI
        Başsavcılık, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi olduğu iddiasıyla Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüpheli Bozkır'ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.

        UKRAYNA BAŞSAVCILIĞI BOZKIR'IN TÜRKİYE'YE İADESİNE KARAR VERMİŞTİ
        16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Şüphelinin sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta Bozkır hakkında zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana şüpheli Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi.
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