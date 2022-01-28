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    • Güncel
    • 28.01.2022 12:31
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    • 28.01.2022 12:31
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    Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadeleyle ilgili sözleri alay konusu oldu: En büyük karla mücadeleyi yapan biziz

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul kar esareti yaşarken balıkçıda yemek yemesini FOX TV'de canlı yayına çıkarak örtmeye çalıştı ancak hem sözleri alay konusu oldu. Hem de sözleriyle kendisini ele verdi. İmamoğlu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında "İstanbul'un en büyük karla mücadelesini falan falan yapan biziz" dedi.

    Ekrem İmamoğlu’nun alay konusu olan sözleri

    İstanbul hafta başında pazartesi günü akşam saatlerinde yağan karla adeta beyaz esareti yaşadı. Bunun en büyük nedeni ise CHP'li İBB'nin iş bilmezliği. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul karla mücadele ederken Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott balık keyfi yaptı.

    İMAMOĞLU İMAJ DÜZELTME ÇALIŞMASINDA
    İmamoğlu, pişkin bir şekilde balık yediğini kabul etti. Görevi olmamasına rağmen bir büyükelçiyle yemek yemeyi görevi olduğunu belirtti. İstanbul'da kar etkisini kaybederken Ekrem İmamoğlu imaj düzeltme çabasına girdi. Bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan CHP'li İBB Başkanı "İstanbul'un en büyük karla mücadelesini yapan İstanbul'da ilçelerde ana arterlerde falan falan yapan biziz" ifadelerini kullandı.

    Ancak İstanbullunun yaşadıkları ise öyle olmadığını gösteriyor. İşte İstanbul'da yaşanan kar felaketleri:

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    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadeleyle ilgili sözleri alay konusu oldu: En büyük karla mücadeleyi yapan biziz
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