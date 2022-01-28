Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadeleyle ilgili sözleri alay konusu oldu: En büyük karla mücadeleyi yapan biziz

İstanbul hafta başında pazartesi günü akşam saatlerinde yağan karla adeta beyaz esareti yaşadı. Bunun en büyük nedeni ise CHP'li İBB'nin iş bilmezliği. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul karla mücadele ederken Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott balık keyfi yaptı.

İMAMOĞLU İMAJ DÜZELTME ÇALIŞMASINDA

İmamoğlu, pişkin bir şekilde balık yediğini kabul etti. Görevi olmamasına rağmen bir büyükelçiyle yemek yemeyi görevi olduğunu belirtti. İstanbul'da kar etkisini kaybederken Ekrem İmamoğlu imaj düzeltme çabasına girdi. Bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan CHP'li İBB Başkanı "İstanbul'un en büyük karla mücadelesini yapan İstanbul'da ilçelerde ana arterlerde falan falan yapan biziz" ifadelerini kullandı.

Ancak İstanbullunun yaşadıkları ise öyle olmadığını gösteriyor. İşte İstanbul'da yaşanan kar felaketleri: