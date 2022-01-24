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    • Yaşam
    • 25.01.2022 04:18
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    • 25.01.2022 04:18
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    İstanbul'da beklenen kar geldi! Uyarılara kulak asmayan ve tedbirleri aksatan CHP'li İBB sınıfta kaldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden etkili olacak olan kar yağışının haberini vererek uyarmıştı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyarılara kulak asmayıp, gerekli önlemleri almayınca İstanbullu vatandaşlar çile çekti. İşte İstanbullunun çektiği çile böyle havadan görüntülendi.

    Umursamazlık İstanbulluya çile çektirdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.



    Özellikle akşam saatlerinde kar yağışı şiddetini artırırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karla mücadele yetersiz kalması tepki çekti.



    ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR
    İstanbul'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi.

    Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.



        OTOBÜSLER YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTMEYE ÇALIŞIYOR
        Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle otobüsler yollarda kaldı. Önlemlerin alınmaması nedeniyle yolda kalan otobüslerdeki insanlar ise yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalışıyor.



        DURAKLARDA İZDİHAM YAŞANIYOR
        Öte yandan metrobüs ve metro seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar önlemlerin yetersiz kalmasından dolayı duraklarda izdiham yaşanıyor.



        KENT GENELİNDE DIŞARIDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR VAR
        Kar yağışı sonrası İstanbul genelinde trafik yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Öte yandan kentin büyük bir bölümünde hala evine gidemeyen ve dışarıda mahsur kalan vatandaşlar bulunuyor.

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