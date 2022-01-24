İstanbul'da beklenen kar geldi! Uyarılara kulak asmayan ve tedbirleri aksatan CHP'li İBB sınıfta kaldı





ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi.



Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.