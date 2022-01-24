İstanbul'da beklenen kar geldi! Uyarılara kulak asmayan ve tedbirleri aksatan CHP'li İBB sınıfta kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Özellikle akşam saatlerinde kar yağışı şiddetini artırırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karla mücadele yetersiz kalması tepki çekti.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR
İstanbul'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi.
Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.