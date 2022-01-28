CHP'li İBB yurt dışında kar eğitimi gören 12 yöneticiyi belediyeden uzaklaştırmış!

Daha fazla eleman ihtiyacı olduğunda ise başvurucular teknik mülakattan geçiriliyordu. Ancak belediye el değiştirince bu durumda tersine döndü. 4 aylık eleman alımında bu tecrübeli isimlerden hiç biri alınmadı. Yerine de yine tecrübesiz isimler tercih edildi.

Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmadı. Kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesildi. Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durdu.



Geçmiş dönemde, personel hazırlanan senaryolarla tatbikatlar yapılıyor, AKOM'da görevli iletişim merkezindeki görevlinin kriz durumunda nasıl konuşacağına bile öğretiliyordu. Sahada görevli kar küreme ve solüsyon araçlarının arıza yapması durumunda yerine geçecek araçlar bile belirleniyordu. Ancak bu hafıza da yeni yönetimle birlikte yok oldu.