CHP'li İBB yurt dışında kar eğitimi gören 12 yöneticiyi belediyeden uzaklaştırmış!

2019 seçimlerinde belediyenin CHP'ye geçmesinin ardından, Finlandiya ve Moskova gibi ülkelerde eğitim alan 13 yöneticiden 12'sinin kurumdan uzaklaştırıldı.
YURT DIŞINDA EĞİTİM ALMIŞLARDI
2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tecrübeli yönetici ve personellerden oluşuyordu.
Yöneticilerin büyük çoğunluğu başkanlıkta yıllarca görev yapan ve karla mücadelede aktif görevler alan isimlerden oluşuyordu. Ayrıca bu yöneticiler Moskova ve Finlandiya gibi yılın önemli bir bölümünde karla mücadele eden ülkelere giderek eğitimler almıştı. Zaman zaman da bu ülkelerden gelen uzmanlara Türkiye'de seminerler verdirilmişti.
13 YÖNETİCİDEN SADECE 1'İ KALDI
2019 yılında belediyenin CHP'ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşandı. Önce kurumda değişik kademelerde 20 yıla yakın süredir görev yapan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Şahin görevden alınarak pasif bir göreve kaydırıldı.
Bir hafta sonra da başkanlıktaki Avrupa ve Anadolu Müdürleri görevden alındı. Ardından da sahadaki tüm yükü omuzlayan, operasyonları aktif olarak yürüten bölge müdürleri görevden alındı. Yenişafak'ın haberine göre bu süreçte daire başkanlığında yönetici sıfatıyla görev yapan tecrübeli 13 isimden 12'si sürüldü, pasif göreve kaydırıldı, baskılar yüzünden istifa etti. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirildi.