Tetikçi İsmail Saymaz, TÜGVA yalanı ortaya çıkınca çark etmek zorunda kaldı

Mahkemenin karar değil, yetkisizlik yönünde hüküm verdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur. Usul hukuku uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber Halk TV tarafından manipülatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir. İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde 'davanın kaybedildiğine' ve 'karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına' ve 'TÜGVA'nın binayı boşaltacağına' ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır."

Söz konusu haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve Halk Tv'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz. İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kampanyasına hizmet etmek amacıyla maksatlı şekilde servis edilen 'vakfımızın davayı kaybettiğine' dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."