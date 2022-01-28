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    • Güncel
    • 28.01.2022 12:00
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    • 28.01.2022 12:08
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    Tetikçi İsmail Saymaz, TÜGVA yalanı ortaya çıkınca çark etmek zorunda kaldı

    TÜGVA, İBB ile arasındaki "Adalar davası"nı kaybettiğine yönelik haberleri yalanladı. Vakıftan yapılan açıklamada "İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde 'davanın kaybedildiğine' ve 'karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına' ve 'TÜGVA'nın binayı boşaltacağına' ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır" denildi. Yalanı kısa sürede ortaya çıkan tetikçi gazeteci İsmail Saymaz, "Eksik anlatım, yanlış bir anlatımdır da. Düzeltir, özür dilerim." ifadeleriyle özür dilemek zorunda kaldı.

    Saymaz’dan TÜGVA çarkı

    CHP yandaşı tetikçi gazeteci İsmail Saymaz, yalan haberlerle ve iftiralarla gündem yaratma çabasına bir yenisini daha ekleyerek TÜGVA'yı hedef aldı. Saymaz'ın "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" başlığıyla verdiği asılsız habere ilişkin vakıftan yalanlama geldi.

    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), vakıf ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında görülen "Adalar davası"nın kaybedildiğine ve karara itiraz edilmeyeceğine yönelik haberlerin gerçek dışı olduğu bildirdi.

    TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı televizyon kanalları ile internet haber sitelerinde, "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" başlığıyla, vakıf ve İBB arasında görülen davanın reddedildiğine ve vakfın karara itiraz etmeyeceğine yönelik haberler verildiği aktarıldı.

    Mahkemenin karar değil, yetkisizlik yönünde hüküm verdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

    "Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur. Usul hukuku uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber Halk TV tarafından manipülatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir. İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde 'davanın kaybedildiğine' ve 'karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına' ve 'TÜGVA'nın binayı boşaltacağına' ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır."

    Söz konusu haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

    "Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve Halk Tv'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz. İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kampanyasına hizmet etmek amacıyla maksatlı şekilde servis edilen 'vakfımızın davayı kaybettiğine' dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."



        SAYMAZ ÇARK ETTİ
        Yalanı ortaya çıkınca çark etmek zorunda kalan İsmail Saymaz, bugünkü yazısında özür dilemek zorunda kaldı. Saymaz, köşesinde konuya ilişkin bir metin yayınlayarak "Dün bu köşede TÜGVA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığı Büyükada Vapur İskelesi'ne ilişkin Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davadan söz etmiştim. Taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesinin tespiti ve esasa ilişkin karar verilene kadar tahliyede yürütmenin durdurulmasına ilişkin bu davanın usul bakımından reddedildiğini yazmıştım. Mahkeme yetkisizlik kararı vermişti. Ancak haber "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" başlığıyla verildi. Doğrusu "TÜGVA'nın Adalar Davası reddedildi" olmalıydı. Eksik anlatım, yanlış bir anlatımdır da. Düzeltir, özür dilerim." dedi.

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        Saymaz’dan TÜGVA çarkı
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