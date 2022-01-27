Son dakika: İstanbul'u kar esaretine mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na AK Partili belediyeden balık göndermesi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile beraber İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Açıkgöz ve beraberindeki heyet, karla mücadelenin yapıldığı Köçektaş köyüne giderken yolda mahsur kalan bir kadına da yardım etti.
Köçektaş köyünde karla kaplı yolları temizleyen ekibe meyve ikramında bulunan Açıkgöz, karla mücadele ekiplerinin balık yerine serum yiyerek 48 saat karla mücadele ettiğini söyleyerek, "Köçektaş köyündeyiz. Bugün bir besicimizin mandırasına ulaşmasını engelleyen kardan dolayı sütlerini üç gündür ulaştıramıyordu. Allaha hamdolsun Özel İdare ekiplerimiz köye gelerek tam 1 metre karı aşarak mandıraya ulaştılar. Bu kardeşlerimiz de bazıları gibi balıkçıya gidip yemek yiyemediler. Bu kardeşlerimiz uykusuzluğu gidermek için dün gece serum yiyerek kesintisiz 48 saattir çalışıyorlar.