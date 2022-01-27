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    • 27.01.2022 11:06
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    • 27.01.2022 11:06
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    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Alaattin Çakıcı'ya "amca" diyordu...

    Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'da bulunan bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıca Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, şoförü ise yaralı olarak kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayının ardından akıllara Alaaddin Çakıcı ile olan ilişkisi ve 2019 yılında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Beşiktaş stadında loca tahsis ettikten sonra işadamı Atalay Demirbaş ile yaşadığı silahlı tehdit ve darp görüntüleri geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mahmutyazıcıoğlu’nun adı silahlı tehditle gündeme gelmişti

    Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

    Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    2019'DA ADI SİLAHLI TEHDİT OLAYINA KARIŞMIŞTI
    Gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adı 2019 yılında silahlı tehdit ve darp olayına karışmıştı. İşadamı Atalay Demirbaş'ın Beşiktaş stadında bulunan locasını ondan habersiz bir şekilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tahsis ettiği iddia edilen Mahmutyazıcıoğlu'nun Demirbaş'a saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

    SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    İşadamı Demirbaş, o dönem kendisine kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması yönünde baskı yapana Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili olarak "Öldürücem seni bunları 24 saat içerisinde vermezsen" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

        İŞTE O DİLEKÇE
        İşadamı Demirbaş, kendisine kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması yönünde baskı yapana Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde vahim olay aynen şu şekilde anlatıldı:
        "13 Nisan 2019 tarihinde oynanan Beşiktaş – Medipol Bahçeşehir maçında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun maçı izlediği loca ile ilgili müvekkilimiz şüpheliye 29 Nisan 2019 tarihinde müvekkilimizin yetkilisi olduğu Demand Gayrimenkul Danışmanlık şirketine ait olan locanın şirketin izni ve bilgisi olmaksızın kullandırıldığından bahisle loca kiralama bedelinin iadesi talepli ihtarname göndermiştir.
        Müvekkilimiz (Atalay Demirbaş) "Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 3 Milyon 200 Bin Dolar menfaat sağlayabilmek için, Beşiktaş Kulübü'ne ait olan toplam 10 Milyon Dolar'lık çeki, Özen Kuzu adlı iş insanına verdi" yönünde açıklamalar da bulunmuştur.
        Şüpheli (Şafak Mahmutyazıcıoğlu) ise müvekkilimizi aramış ve görüşmek istemiştir. 17/11/2019 saat 11.00-11.30 civarında müvekkilimiz ve şüpheli Bakırköy Galeria AVM de bulunan The Food Clan adlı restoranda görüşmüşlerdir. Görüşme amaçları ise; Vodafone Arena da müvekkilimizin yetkilisi olduğu şirketin kullanma hakkı sahibi olduğu locasının bilgisi dahilinde olmadan İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na kullandırılması ve Kuzu inşaat ile ilgili bazı ticari anlaşmazlıklara çözüm üretme hakkındadır. Ancak şüpheli görüşmede müvekkilimize ;

        - Sayın Ekrem İmamoğlu'nun müvekkilimizin bilgisi dahilinde müvekkilimize ait locayı kullandığı ve Kuzu inşaat ticari anlaşmazlık hakkında kendisinin beyanlarını doğrulayacağını ve bu yönde yazılı basın açıklaması yapacağını,
        "Şerefsizim haysiyetsizim kameraya çekip söyleyeceksin."
        "Beşiktaş'tan Kuzu ya verilen çeki şafak ın sonradan öğrendiğini söyleyeceksin "
        "Yoksa evine gelicem"
        "Benim kızımın gözünden yaş geliyor seninden çocuğunun gözünden yaş akıtıcam ."
        "ÖLDÜRÜCEM seni bunları 24 saat içerisinde vermezsen" şeklinde müvekkilimize hakaretler ve tehditler savurmuştur.

        Görüldüğü üzere müvekkilimiz şüpheli tarafından kendisi ve yakınlarının canıyla tehdit edilmiştir.



        Müvekkilimiz ise bunu asla yapmayacağımı gerçek ne ise onu savunmakta devam edeceğini ve bazı olayların hukuka intikal ettiğini hukuka adalete güvenimin tam olduğunu ordan çıkacak kararları beklemeleri gerektiğini beyan etmiştir. Ancak şüpheli bunun üzerinde tehdit ve hakaretlerini arttırmış "Sen her şeyin hukuk ile mi çözüldüğünü sanıyorsun" diyerek belinde SİLAH ile oturdukları masadan ayağa kalkarak aniden defalarca müvekkilimize kafa ve yumruk atarak darp etmiştir. Şüpheli ancak restoran çalışanlarının araya girmesi ile durdurulmuştur. İş bu dilekçemizin ekinde The Food Clan Cafe kamera görüntülerini sayın savcılığınıza sunuyoruz. Ayrıca The Food Clan Cafe çalışanları müvekkilimizin hakaret, tehdit ve darp edilmesine şahitlik etmiş olup sayın savcılığınızca çalışanların tanık olarak çağrılmasını ve dinlenmesini talep ederiz.

        Müvekkilimiz masadan kalkmaya çalıştığında ise müvekkilimizi canı ile çok çok ağır şekilde tehdit ederek mekandan ayrılmasına engel olmuştur ve saatlerce hürriyetinden yoksun kılmıştır. Müvekkilimiz hukuka aykırı olarak bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakılmıştır. Görüldüğü üzere şüpheli müvekkilimize karşı TCK m. 109 da ki Kişiyi Hürriyetinden Kılma Suçunun tehditle işleyerek iş bu suçun ağır cezayı gerektiren halini işlemiştir.



            UZAKLAŞTIRMA TALEBİMİZE İLİŞKİN OLARAK
            Müvekkilimizin aldığı bu tehditler ve hakaretlerden sonra bütün huzuru kaçmıştır. Aldığı tehditlerden dolayı kendisine ve ailesinin ÖLDÜRÜLMESİNDEN korkmaktadır. Zira şüpheli müvekkilimize 24 saat içerisinde yapmazsan ÖLDÜRÜRÜM, kızının gözünden yaş akıtırım gibi tehditlerde bulunmuştur. İş bu sebeple uzaklaştırma talep etme zaruriyetimiz doğmuştur. Şüpheli hakkına müvekkilimizin konut ve iş yerine yaklaşmamasına , iletişim araçları ile rahatsız etmemesine, tehdit , aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına , iletişim araçları ile rahatsız etmemesi yönünde UZAKLAŞTIRMA KARARI verilmesini talep ediyoruz."

            Atalay Demirbaş, savcılığa saldırı anına ilişkin görüntüler de sundu. Görüntülerde Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun işadamına kafa attığı görülüyor.

            ALAATTİN ÇAKICI'NIN AVUKATIYDI
            Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaştığı fotoğraflara yansımıştı. Mahmutyazıcıoğlu, Çakıcı'nın tahliyesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" ifadesini kullandı.

            KATİLLERİNİ TANIYOR MUYDU?
            Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme olayına ilişkin flaş detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Saldırıya ilişkin gelen ilk bilgiler ise şu şekilde: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gece yarısı saat tam 12.00 sıralarında yanına restorana 2 kişi geliyor. Bir şey konuşmak istediklerin söylüyorlar. Mahmutyazıcıoğlu da iddiaya göre bu kişileri tanıdığını belirtiyor. 4-5 dakikalık konuşmanın ardından yanlarına üçüncü bir kişi daha geliyor. Daha sonra çıkan tartışmanın ardından önce şoförünün ayağına ateş etmişler. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da belden altına 7 kurşun atılmış, bel üstünde ya da kafasında herhangi bir şey yok ancak kan kaybından ve kurşunlardan birinin damarını yırtması sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

                "DAVA NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKIYOR"
                Beyaz TV'nin haberine göre, cinayet gecesi yaşanan detaylar şöyle aktarıldı: "Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor. Burada bir davayla ilgili konuşları iddia ediliyor. Hatta 1 milyon TL'nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak Bey'in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice büyüyor ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey'i yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde vefat ediyor."

                Takvim.com.tr / Özel haber
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                Haberler Güncel Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Alaattin Çakıcı'ya "amca" diyordu...
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