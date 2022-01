Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Alaattin Çakıcı'ya "amca" diyordu...

Müvekkilimiz ise bunu asla yapmayacağımı gerçek ne ise onu savunmakta devam edeceğini ve bazı olayların hukuka intikal ettiğini hukuka adalete güvenimin tam olduğunu ordan çıkacak kararları beklemeleri gerektiğini beyan etmiştir. Ancak şüpheli bunun üzerinde tehdit ve hakaretlerini arttırmış "Sen her şeyin hukuk ile mi çözüldüğünü sanıyorsun" diyerek belinde SİLAH ile oturdukları masadan ayağa kalkarak aniden defalarca müvekkilimize kafa ve yumruk atarak darp etmiştir. Şüpheli ancak restoran çalışanlarının araya girmesi ile durdurulmuştur. İş bu dilekçemizin ekinde The Food Clan Cafe kamera görüntülerini sayın savcılığınıza sunuyoruz. Ayrıca The Food Clan Cafe çalışanları müvekkilimizin hakaret, tehdit ve darp edilmesine şahitlik etmiş olup sayın savcılığınızca çalışanların tanık olarak çağrılmasını ve dinlenmesini talep ederiz.

Müvekkilimiz masadan kalkmaya çalıştığında ise müvekkilimizi canı ile çok çok ağır şekilde tehdit ederek mekandan ayrılmasına engel olmuştur ve saatlerce hürriyetinden yoksun kılmıştır. Müvekkilimiz hukuka aykırı olarak bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakılmıştır. Görüldüğü üzere şüpheli müvekkilimize karşı TCK m. 109 da ki Kişiyi Hürriyetinden Kılma Suçunun tehditle işleyerek iş bu suçun ağır cezayı gerektiren halini işlemiştir.