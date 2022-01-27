Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Alaattin Çakıcı'ya "amca" diyordu...

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2019'DA ADI SİLAHLI TEHDİT OLAYINA KARIŞMIŞTI
Gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun adı 2019 yılında silahlı tehdit ve darp olayına karışmıştı. İşadamı Atalay Demirbaş'ın Beşiktaş stadında bulunan locasını ondan habersiz bir şekilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tahsis ettiği iddia edilen Mahmutyazıcıoğlu'nun Demirbaş'a saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İşadamı Demirbaş, o dönem kendisine kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması yönünde baskı yapana Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili olarak "Öldürücem seni bunları 24 saat içerisinde vermezsen" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.