27 Ocak deprem mi oldu? Isparta Eğirdir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklamalar

27 OCAK DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saatlerinden itibaren 'Deprem mi oldu, nerede? sorularının yanıtlarını araştırılıyor. Özellikle Isparta'da ikamet eden vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde deprem olduğuna ilişkinAFAD ve ya Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada, ''Saat 09:38'de Isparta'nın Egirdir ilçesinde 3.2 deprem meydana gelmiştir.'' denildi. Depremin derinliği ise 6.98 olarak kaydedildi.

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