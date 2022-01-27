Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile gizlice görüştü ittifak ortağı İYİ Parti sessizliğe gömüldü! Akıllara Meral Akşener'in bu sözleri geldi

AKILLARA MERAL AKŞENER'İN SÖZLERİ GELDİ

İYİ Parti sessizliğini korurken, akıllara Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili yapmış olduğu konuşma geldi. Erdoğan'ın ABD temasları sırasında gizli görüşmeler yaptığını iddia eden Akşener, "Milletimizin ne olup bittiğini bilme hakkı var." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener konuşmasında, "Bu arkadaşlar devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için, çok ilginç mesela elçiliklerden ya da Dışişleri Bakanlığından tecrübeli ve tutanak tutmak mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok. Orada ne konuşulduğunun Türk Dışişlerine, oradan belki TBMM'ye getirilmesinin ve onların paylaşılmasının imkanı da ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla Sayın Erdoğan, milletin evi Gazi Meclisimizi bilgilendirmek aklından bile geçmiyor. Ama yapmalısın. O görüşme eğer ülkemiz için kritik bir görüşmeyse, milletimizin de Meclis'i aracılığı ile ne olup bittiğini bilme hakkı var... Çağrıda bulunmak istiyorum, buyrun gereğini yapın. Hem devlet ahlakı hem de milletimizin size verdiği görevin sorumluluğu bunu gerektirir." demişti.