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    • 27.01.2022 16:29
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    • 27.01.2022 16:29
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    Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile gizlice görüştü ittifak ortağı İYİ Parti sessizliğe gömüldü! Akıllara Meral Akşener'in bu sözleri geldi

    İstanbul'da vatandaşlar kar esareti yaşarken Ekrem İmamoğlu'nun gizlice AKOM'dan Sarıyer'e giderek bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott buluşması gündemdeki yerini korurken, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin bu skandala sessiz kalması akıllara Meral Akşener'in yaptığı konuşmayı getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Balıkçıda gizli temas akıllara Akşener’in bu sözlerini getirdi

    Türkiye, İstanbul'da yaşanan karla mücadele çalışmaları sırasında görevini bırakarak AKOM'un binasından Sarıyer'e İngiliz Büyükelçi Chilcott ile balık yemeye giden Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor.

    İstanbul'da on binlerce vatandaş saatlerce yollarda mahsur kalırken, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu belediyenin karla mücadele araçlarını kendisine siper ederek Chilcott ile gizli bir görüşme için Sarıyer'e gitmişti. Yaşanan skandal olayın ardından İmamoğlu kendisini "1 saatlik yemek molam" şeklinde savunurken, İngiltere cephesi ise görüşmeyle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

    KANUNA AYKIRI
    İmamoğlu ile Chilcott arasında yapılan görüşmenin kanuna da aykırı olduğu ortaya çıktı. 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi Ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakıp bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla Anayasa'nın 65 inci maddesi anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı Bakanlık eliyle yapılır..." maddesi uyarınca kamu görevlisi sayılan İmamoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığına haber vermeden büyükelçiyle görüşmesinin suç teşkil ettiği öğrenildi.

    İTTİFAK ORTAKLARI SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
    İmamoğlu'nun adeta İstanbullu vatandaşları kaderine terk ederek yaptığı skandal görüşmeye toplumun her kesiminden tepki yağarken, CHP'nin ittifak ortakları ise sessizliğe gömüldü. Yerel seçimlerde İstanbul için CHP ile ortaklık yapan İYİ Parti kanadı, İmamoğlu'nun bir başka ülkenin temsilcisi ile gizli bir şekilde yaptığı görüşmeyi adeta görmezden geldi.

        AKILLARA MERAL AKŞENER'İN SÖZLERİ GELDİ
        İYİ Parti sessizliğini korurken, akıllara Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili yapmış olduğu konuşma geldi. Erdoğan'ın ABD temasları sırasında gizli görüşmeler yaptığını iddia eden Akşener, "Milletimizin ne olup bittiğini bilme hakkı var." ifadelerini kullanmıştı.

        Akşener konuşmasında, "Bu arkadaşlar devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için, çok ilginç mesela elçiliklerden ya da Dışişleri Bakanlığından tecrübeli ve tutanak tutmak mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok. Orada ne konuşulduğunun Türk Dışişlerine, oradan belki TBMM'ye getirilmesinin ve onların paylaşılmasının imkanı da ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla Sayın Erdoğan, milletin evi Gazi Meclisimizi bilgilendirmek aklından bile geçmiyor. Ama yapmalısın. O görüşme eğer ülkemiz için kritik bir görüşmeyse, milletimizin de Meclis'i aracılığı ile ne olup bittiğini bilme hakkı var... Çağrıda bulunmak istiyorum, buyrun gereğini yapın. Hem devlet ahlakı hem de milletimizin size verdiği görevin sorumluluğu bunu gerektirir." demişti.
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