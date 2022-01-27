Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile gizlice görüştü ittifak ortağı İYİ Parti sessizliğe gömüldü! Akıllara Meral Akşener'in bu sözleri geldi

Türkiye, İstanbul'da yaşanan karla mücadele çalışmaları sırasında görevini bırakarak AKOM'un binasından Sarıyer'e İngiliz Büyükelçi Chilcott ile balık yemeye giden Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor.
İstanbul'da on binlerce vatandaş saatlerce yollarda mahsur kalırken, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu belediyenin karla mücadele araçlarını kendisine siper ederek Chilcott ile gizli bir görüşme için Sarıyer'e gitmişti. Yaşanan skandal olayın ardından İmamoğlu kendisini "1 saatlik yemek molam" şeklinde savunurken, İngiltere cephesi ise görüşmeyle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.
KANUNA AYKIRI
İmamoğlu ile Chilcott arasında yapılan görüşmenin kanuna da aykırı olduğu ortaya çıktı. 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi Ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakıp bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla Anayasa'nın 65 inci maddesi anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı Bakanlık eliyle yapılır..." maddesi uyarınca kamu görevlisi sayılan İmamoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığına haber vermeden büyükelçiyle görüşmesinin suç teşkil ettiği öğrenildi.
İTTİFAK ORTAKLARI SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
İmamoğlu'nun adeta İstanbullu vatandaşları kaderine terk ederek yaptığı skandal görüşmeye toplumun her kesiminden tepki yağarken, CHP'nin ittifak ortakları ise sessizliğe gömüldü. Yerel seçimlerde İstanbul için CHP ile ortaklık yapan İYİ Parti kanadı, İmamoğlu'nun bir başka ülkenin temsilcisi ile gizli bir şekilde yaptığı görüşmeyi adeta görmezden geldi.