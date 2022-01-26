Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin sorumluluk sahasındaki görevlerini yerine getirememesi nedeni ile Hadımköy noktasında da devreye girdi.
ARAÇLAR YOLLARDA EKREM NEREDE?
TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından alınmadı.
"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YE EKREM"
A Haber bölgeden yayın yaparken bir vatandaş İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "16 km yol yürüdüm İmamoğlu rakı balık yapıyor. Çok mu acıktın! Ekmek arası ye. Zıkkımın kökünü ye. İnsanlar mağdur. İBB keyif çatıyor" dedi.
REZİLLİK
İstanbul'da büyük ölçüde yollar açılırken Hadımköy'de kar rezaleti hala devam ediyor.