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    • 26.01.2022 12:19
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    • 26.01.2022 13:56
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    Son dakika: İBB'nin işbilmezliği! Hadımköy'de yol halen açılmadı Bakanlık devreye girdi! Vatandaşlar isyan etti: Ekrem zıkkımın kökünü ye

    Son dakika... İstanbul karla boğuşurken CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıya gidip rakı balık yapmıştı. 2 gün geçmesine rağmen İstanbul'un bazı bölgelerinde halen rezalet devam ediyor. Hadımköy'de bazı araçlar halen yol ortasında duruyor. Vatandaşlar 40 saati aşkındır soğuk havada bekliyor. İBB'nin iş bilmezliği sonrası tedbir ve yol çalışmaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olaya el attı. A Haber bölgeden yayın yaparken bir vatandaş İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "16 km yol yürüdüm İmamoğlu rakı balık yapıyor. Çok mu acıktın! Ekmek arası ye. Zıkkımın kökünü ye. İnsanlar mağdur. İBB keyif çatıyor" dedi.

    Bakanlık devreye girdi! Vatandaş 40 saattir bekledi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin sorumluluk sahasındaki görevlerini yerine getirememesi nedeni ile Hadımköy noktasında da devreye girdi.

    ARAÇLAR YOLLARDA EKREM NEREDE?

    TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından alınmadı.

    "ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YE EKREM"

    A Haber bölgeden yayın yaparken bir vatandaş İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "16 km yol yürüdüm İmamoğlu rakı balık yapıyor. Çok mu acıktın! Ekmek arası ye. Zıkkımın kökünü ye. İnsanlar mağdur. İBB keyif çatıyor" dedi.

    REZİLLİK

    İstanbul'da büyük ölçüde yollar açılırken Hadımköy'de kar rezaleti hala devam ediyor.

        Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar Hadımköy'de yol kapalı olduğundan araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler.

        Vatandaşlar 40 saattir bölgede beklediklerini söylediler.

        Kar yağışı etkisini yitirirken, yol kenarına park edilmiş araçların bazıları ise halen aynı noktada duruyor.

        İBB'nin konu ile ilgili buzlanmayı engellemeye yönelik, tuzlama ve tedbir çalışmalarının yetersiz kalmasına vatandaşlar tepki göstermişti.

        VALİ'DEN SON DAKİKA

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, #Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." dedi.

            "KGM AĞINDA TÜM YOLLAR TRAFİĞE AÇILMIŞTIR"

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

            İstanbul'da günlerdir süren uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla hayat felç oldu.

            İBB'nin gerekli önlemleri almaması ve yeterli tuzlamanın yapılmaması sebebiyle İstanbullu yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de Balıkçı Kahraman isimli restoranda olduğu öğrenildi.

            Görüntülerdeki diğer misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu öğrenildi.

            BALIKÇIYA GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
            Bugün ise Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya geliş görüntüleri ortaya çıktı.

                KAR KÜREME ARACI ESKORTLUK ETTİ
                Görüntülerde ayrıca bir kar küreme aracının Ekrem İmamoğlu'nun aracına eskortluk ettiği görüldü.

                Kar küreme araçlarının Ekrem İmamoğlu'nun saat 17:47'de gelişi ile 20:49 arası gidişi boyunca yolları 10 dk aralıklarla tuzladığı öğrenildi.

                BALIKÇI DOĞRULADI: 4 KİŞİ GELDİLER
                Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Balık restoranının sahibi Kahraman Altun, "Bir ay önce rezervesi vardı. Dün akşam 4 kişi geldiler saat 6 gibi 1 saat yemek yiyip gittiler. Kar küreme aracı ile gelip gelmediklerini bilmiyorum ama geldiler yemek yiyip gittiler" ifadeleriyle ziyareti doğrulamıştı.

                İMAMOĞLU GÖRÜNTÜLERİ SAVUNDU: 1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU

                Tepkilerin ardından sessizliğini koruyan Ekrem İmamoğlu bugün balıkçının görüntüleri doğrulamasının ardından açıklama yaptı. İstanbullu'nun karla mücade ederken çektiği ziyafeti savunan İmamoğlu, "1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerini kullandı.

                İmamoğlu şunları söyledi:
                "Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama "vurun abalıya" misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor.

                3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

                Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."
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                Türkiye’de istihbaratçı olarak çalışmış
                Haberler Güncel Son dakika: İBB'nin işbilmezliği! Hadımköy'de yol halen açılmadı Bakanlık devreye girdi! Vatandaşlar isyan etti: Ekrem zıkkımın kökünü ye
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