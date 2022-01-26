Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2022 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 11:59
    ABONE OL

    Oray Eğin'den İmamoğlu'nun "1 saatçik mola verdim" savunmasına tepki: Duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri

    Megakent İstanbul kar değil belediye esareti yaşadı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da birçok insan yetersiz tuzlama nedeniyle yolda kaldı. Kar yağışı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğrafları ise tartışma konusu oldu. Pişkince kendini savunan İmamoğlu, yaptığı açıklamada '1 saatlik yemek molam konuşulur oldu' dedi. İmamoğlu'nun balıkçı skandalının doğru çıkması sonrasında bazı CHP'liler bile İmamoğlu'na tepki göstererek teker teker özür diledi. Gazeteci Oray Eğin, İmamoğlu'nun ve yandaşı CHP'lilerin sarıldığı "1 saatçik yemek molası" bahanesine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Eğin, “19 saatlik mesai yaptı, bir saatlik bir yemeği abartmayın,”demek duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri. 'Rezervasyonu çok önceden vardı' lafına da çok güldüm. Rezervasyon iptal olunca puan mı kırıyorlar?" dedi. Gazeteci Eğin, "Kahraman adlı balıkçı ta Rumeli Kavağı’nda; biz sıradan insanlar oraya yemeğe gitmeye kalksak, sadece bir saat oturacaksak bile beş-altı saat çalınır günümüzden. Aklı başında herhangi bir insan da kar fırtınasında Kavak’a balık yemeğe gitmeyi hayal dahi etmez." ifadeleriyle İmamoğlu'na kalkan olan yandaşların "1 saatlik mola" bahanesini rafa kaldırdı.

    Duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşanan kar esaretinde İmamoğlu'nun balıkçıda olması tartışma konusu oldu.

    '1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU' BAHANESİ
    Tepkilerin hedefindeki İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. " ifaelerini kullanarak büyük bir pişkinliğe imza attı.

    Görüntüler ortaya çıktı: İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık ziyafetine gitti


    Gazeteci Oray Eğin, bugünkü köşesinde İmamoğlu'nun Balıkçı Kahraman kaçamağını köşesine taşıdı ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İmamoğlu'nun rotasına dikkat çeken Eğin, "1 saatçik mola" bahanesine de sert çıktı. Oray Eğin'in yazısından ilgili kısım şu şekilde:

    İMAMOĞLU'NUN ROTASI VE "1 SAATÇİK MOLA" ŞEKLİNDEKİ PİŞKİN AÇIKLAMA
    "Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, yandaş olmaya, muhalif olmaya çalışıyorum yine de bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun kar kıyamette balıkçıya gitme tercihini savunamıyorum. Özrü olmayan, utanç verici, ayıp bir hareket. Sabah saatlerinde balıkçı fotoğrafının yanlış olduğunun yayılması, kamuoyunun önündeki pek çok kişinin kullanılarak yanlış bilgi vermek zorunda bırakılması daha da ayıp. "19 saatlik mesai yaptı, bir saatlik bir yemeği abartmayın," demek duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri. "Rezervasyonu çok önceden vardı," lafına da çok güldüm. Rezervasyon iptal olunca puan mı kırıyorlar?


    EVİNE 11 SAATTE ZOR VARANLAR VAR
    19 saatlik mesai yapıp bir saat Bambi'de tost yemiyor Ekrem İmamoğlu. İstanbullunun evine gitmek için yollarda süründüğü saatlerde kentin kalkanıyla ünlü en pahalı balık lokantasında tam da mevsimi olmamasına rağmen yemeğe oturuyor. Dün, Güntay Şimşek'in yazısını okuyanlar Taksim'den Bahçeşehir'e 11 saatte zor vardığını görmüştür. Bana kalırsa Ekrem İmamoğlu'nun en büyük başarısı normal şartlarda gitmeye kalksanız – taksi bulabilirseniz tabii – saatler sürecek bir yolculuğu yemeği de sığdırıp bir saatte tamamlayabilmesi. Kahraman adlı balıkçı ta Rumeli Kavağı'nda; biz sıradan insanlar oraya yemeğe gitmeye kalksak, sadece bir saat oturacaksak bile beş-altı saat çalınır günümüzden. Aklı başında herhangi bir insan da kar fırtınasında Kavak'a balık yemeğe gitmeyi hayal dahi etmez. İngiliz Büyükelçisi daha bilinçlidir diyeceğim ama temsil ettiği hükümetin başı halka evde oturun çağrıları yaparken kendi bahçesinde parti verdiği için ondan da böyle bir sorumluluk beklemiyorum.


    TEK AÇIKLAMASI VAR: UMURUNDA DEĞİL
    Politikanın "optics" (dışarıdan görünme) sanatı olduğunu bilmesi gereken Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bu balıkçı randevusuna gidebildiğininse tek açıklaması var: Umurunda değil.

        ŞEHRİ KAPATMAK GEREKİR
        Ekrem İmamoğlu keşke kendisine yönelik haklı eleştirilere karşı işi iyice pişkinliğe vursaydı, "Ne güzel belediye çalışıyor ki yollar açıldı, çabucak Kavak'a gidip gelebildim," deseydi. Ben yaz günü Taksim'den Beylikdüzü'ne özel arabayla dört saatte gidebilmiştim.

        İmamoğlu daha evvel de kayak tatilini ve sel baskını sırasında tekne gezisini aksatmamıştı. Kar yağdığında yapacak bir şey yok, bütün büyük şehirler teslim oluyor. Pek çok şehir birkaç günlük kar yağışına çok değerli belediye kaynaklarını – bizim vergilerimiz – harcamaktansa şehri kapatmayı tercih ediyor. Herkese tatil çıkıyor, böylece kar felaketleri de önleniyor. Güneşli havada bile işlemeyen İstanbul'da kar zaten kaos demek, ama İstanbullu da tıpkı İmamoğlu gibi umursamıyor." (Yazının ilgili kısmının sonu)

        KAR KÜREME ARACIYLA GELDİ
        Öte yandan tepkilerin odağındaki Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya geliş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca bir kar küreme aracının Ekrem İmamoğlu'nun aracına eskortluk ettiği görüldü.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Balık restoranının sahibi Kahraman Altun, "Bir ay önce rezervesi vardı. Dün akşam 4 kişi geldiler saat 6 gibi 1 saat yemek yiyip gittiler. Kar küreme aracı ile gelip gelmediklerini bilmiyorum ama geldiler yemek yiyip gittiler" ifadeleriyle ziyareti doğrulamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dünya Fed’in faiz kararına kilitlendi
        Haberler Güncel Oray Eğin'den İmamoğlu'nun "1 saatçik mola verdim" savunmasına tepki: Duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri
            SON DAKİKA