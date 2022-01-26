Oray Eğin'den İmamoğlu'nun "1 saatçik mola verdim" savunmasına tepki: Duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşanan kar esaretinde İmamoğlu'nun balıkçıda olması tartışma konusu oldu.

'1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU' BAHANESİ

Tepkilerin hedefindeki İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. " ifaelerini kullanarak büyük bir pişkinliğe imza attı.



Gazeteci Oray Eğin, bugünkü köşesinde İmamoğlu'nun Balıkçı Kahraman kaçamağını köşesine taşıdı ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İmamoğlu'nun rotasına dikkat çeken Eğin, "1 saatçik mola" bahanesine de sert çıktı. Oray Eğin'in yazısından ilgili kısım şu şekilde:



İMAMOĞLU'NUN ROTASI VE "1 SAATÇİK MOLA" ŞEKLİNDEKİ PİŞKİN AÇIKLAMA

"Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, yandaş olmaya, muhalif olmaya çalışıyorum yine de bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun kar kıyamette balıkçıya gitme tercihini savunamıyorum. Özrü olmayan, utanç verici, ayıp bir hareket. Sabah saatlerinde balıkçı fotoğrafının yanlış olduğunun yayılması, kamuoyunun önündeki pek çok kişinin kullanılarak yanlış bilgi vermek zorunda bırakılması daha da ayıp. "19 saatlik mesai yaptı, bir saatlik bir yemeği abartmayın," demek duyduğum en terbiyesiz açıklamalardan biri. "Rezervasyonu çok önceden vardı," lafına da çok güldüm. Rezervasyon iptal olunca puan mı kırıyorlar?