Tarsus Adana Gaziantep yolu açıldı mı? TAG otoyolu ne zaman açılacak? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı?

TAG otoyolu ne zaman açılacak? Türkiye genelinde yoğun kar yağışı yaşanmaya devam ediyor ve trafiği de olumsuz yönde etkiliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep yolu çift yönlü olarak araç girişine kapatılmıştı ve o yolu kullanacak olan vatandaşlar yeniden açılıp açılmadığını merak ederek araştırmaya başladı. Peki TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı? Tarsus-Adana-Gaziantep yolu üzerinden hem küçük araçlar hem de tırlar geçebiliyor mu? İşte yanıtı…