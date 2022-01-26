Tarsus Adana Gaziantep yolu açıldı mı? TAG otoyolu ne zaman açılacak? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı?

TAG otoyolu ne zaman açılacak? Türkiye genelinde yoğun kar yağışı yaşanmaya devam ediyor ve trafiği de olumsuz yönde etkiliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep yolu çift yönlü olarak araç girişine kapatılmıştı ve o yolu kullanacak olan vatandaşlar yeniden açılıp açılmadığını merak ederek araştırmaya başladı. Peki TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı? Tarsus-Adana-Gaziantep yolu üzerinden hem küçük araçlar hem de tırlar geçebiliyor mu? İşte yanıtı…
TAG OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.
Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı.
Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattında çift yönlü tüm taşıtların geçişine izin verilmediği bildirildi.