Hamile ve engelli çalışanlar idari izinli mi? Memurlar kaç gün izinli? Valiliklerden kamu personeli kar tatili açıklaması…

Memurlar kaç gün izinli? Kamu kurum ve kuruluşlarında işleri olan vatandaşlar ülke genelinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle resmi dairelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Valiliklerden kamu personeli kar tatili açıklaması gelince il genelinde nerelerde, ne zamana kadar kar tatili yaşanacağını araştırılmaya başlandı. Diğer yandan işe gitmeyi düşünen kamu personelleri hamile ve engelli çalışanların idari izinli olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
KAMU PERSONELİ, MEMURLAR KAÇ GÜN İZİNLİ?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada;
1- Kurumlarımızca zorunlı hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi, ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına
2- İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir denildi
BURSA
Bursa Valisi Yakup Canpolat açıklamasında şunları söyledi; İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır.
KONYA
Konya Valiliği de devam eden kar yağışı nedeniyle saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."
MALATYA
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.