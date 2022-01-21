Millet İttifakı içinde özellikle de CHP'de kazan kaynamaya başladı. "Kavganın büyüğü CHP'de yaşanıyor" diyen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Kemalciler ile Ekremciler" arasında medyada süren kavganın giderek daha da büyüyeceğini yazdı.
İşte Mahmut Övür'ün yazısı;
Millet İttifakı partileri henüz masaya oturmadan nasıl bir kavga çıkacağını kestirmek hiç kolay değil. Ancak daha oraya gelmeden, kavganın büyüğü CHP'de yaşanıyor ve birkaç gün önce yazdığım gibi "Kemalciler ile Ekremciler" arasında medyada süren kavga giderek daha da büyüyecek. Birileri kraldan çok kralcılık adına iktidar medyasını suçluyor, ama bu doğru değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında, biz istesek de istemesek de bir kavga var ve bu kavga da onlar adına fonlanan medya üzerinden yürüyor.
Bu da öyle gizli saklı değil. Açık açık yapılıyor. Bir taraf "Kılıçdaroğlu adaylığı hak etti" derken, öteki taraf "Kılıçdaroğlu kazanamaz, İmamoğlu kazanır" diyor. Kavga da buradan çıkıyor.
Zaten olmayan bir şeyi dışarıdan birileri ne kadar yazarsa yazsın etkileyemez. Ama içeriden birileri, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" misali, bazı şeyleri açık açık veya şifreli söylerse bunu da kimse görmezden gelemez.