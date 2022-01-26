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    • 26.01.2022 10:02
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    • 26.01.2022 10:10
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Metaverse, kripto para ve sosyal medya talimatı: İyi ve temiz çalışın

    Son dakika... AK Parti MYK toplantısında gündem son dönemlerde gündemden düşmeyen kurgusal evren Metaverse'tü. Başkan Erdoğan'ın Metaverse ile ilgili "Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin" dediği öğrenildi.

    Başkan Erdoğan’dan Metaverse talimatı

    Başkan Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında gündeminin ilk sırasında 'sanal ikinci hayat' olarak da tanımlanabilen Metaverse vardı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse, kripto para ve sosyal medya ile ilgili üç ayaklı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

    GELİŞMELERİ TAKİP ETMEMİZ LAZIM

    Öte yandan, toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı.

    Parti kurmayları "Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Temkinli davranmalıyız. Bu alandaki gelişmelerde öncü de olmamız gerekiyor. Ancak, bizim burada yapacağımız her şey o dünyanın ticarileşmiş kısmını meşrulaştırmaya dönük de olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

    HASSAS BİR KONU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Metaverse ile ilgili "Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin" dediği öğrenildi.

    AKSU VE KABAŞ DA KONUŞULDU

    Toplantıda gazeteci Sedef Kabaş ve sanatçı Sezen Aksu'ya gösterilen tepkiler de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı kurmaylar Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş'a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu'ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler. "Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu.

        Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı" yorumu yapıldı. Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular.

        Bir kurmayın da Sezen Aksu'nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan'ın "Siz konuşun tabii; bana bırakmayın" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.
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        Başkan Erdoğan’dan Metaverse talimatı
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Metaverse, kripto para ve sosyal medya talimatı: İyi ve temiz çalışın
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