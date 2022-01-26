Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Metaverse, kripto para ve sosyal medya talimatı: İyi ve temiz çalışın

Başkan Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında gündeminin ilk sırasında 'sanal ikinci hayat' olarak da tanımlanabilen Metaverse vardı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse, kripto para ve sosyal medya ile ilgili üç ayaklı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

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Öte yandan, toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı.