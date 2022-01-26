Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Metaverse, kripto para ve sosyal medya talimatı: İyi ve temiz çalışın

Başkan Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında gündeminin ilk sırasında 'sanal ikinci hayat' olarak da tanımlanabilen Metaverse vardı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse, kripto para ve sosyal medya ile ilgili üç ayaklı bir çalışma yapılması talimatını verdi.
GELİŞMELERİ TAKİP ETMEMİZ LAZIM
Öte yandan, toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı.
Parti kurmayları "Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Temkinli davranmalıyız. Bu alandaki gelişmelerde öncü de olmamız gerekiyor. Ancak, bizim burada yapacağımız her şey o dünyanın ticarileşmiş kısmını meşrulaştırmaya dönük de olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
HASSAS BİR KONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Metaverse ile ilgili "Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin" dediği öğrenildi.
AKSU VE KABAŞ DA KONUŞULDU
Toplantıda gazeteci Sedef Kabaş ve sanatçı Sezen Aksu'ya gösterilen tepkiler de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı kurmaylar Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş'a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu'ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler. "Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu.