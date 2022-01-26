Kar yağışı bitti İstanbullu'nun çilesi sona ermedi! İETT seferleri aksadı otobüsler kaderine terkedildi

İstanbul'da ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet pazartesi günü başlayan kar sonrası adeta çöktü. Meteorolojinin günlerce kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen, İstanbul'da yeterli önlemin alınmaması nedeniyle vatandaşlar büyük çile yaşadı.

İstanbullu vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kalırken, krizi yönetmesi gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi Chilcott ile Sarıyer'de bulunan bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun skandalını örtmeye çalışan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise İstanbul'da bile olmadığı İsviçre'de tatil yaptığı öğrenildi.

İETT OTOBÜSLERİ KADERİNE TERKEDİLDİ

Kar yağışının üzerinden yaklaşık 48 saat geçmesine rağmen İstanbullu'nun çilesi sona ermedi. Ispartakule - Bahçeşehir yolunda İETT araçlarını kurtarmak isteyen İBB'nin karla mücadele aracı kayarak İETT otobüslerine çarptı. İBB bölgede 3 adet İETT otobüsünü adeta kaderine terketti. Bölgede bulunan otobüsleri 36 saattir adeta görmezden gelen İBB, sorunun çözümüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir adım atmadı.

ÇÖP KAMYONU KARA SAPLANDI

Esenyurt'ta da açılmayan yolda çöp toplamaya çalışan belediyenin aracı kara saplandı. Bölgede çalışma yapılmaması nedeniyle mahsur kalan çöp aracı bölgede bırakıldı.

HASTANE PERSONELİNE ULAŞIM ARACI YOK

Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları da kar sonrası İETT seferlerinin normale dönmemesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Personeller İETT otobüsü olmaması nedeniyle yüzlerce metre yolu yürüyerek kat ederken, İBB Beyaz Masa yetkilileri ise seferlerin ne zaman normale döneceği ile ilgili bilgi vermiyor.