Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2022 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 16:08
    ABONE OL

    Kar yağışı bitti İstanbullu'nun çilesi sona ermedi! İETT seferleri aksadı otobüsler kaderine terkedildi

    Son dakika haberi... İstanbul'da karla mücadelede CHP'li İBB topyekûn sınıfta kaldı. Yollar uzun süre kapalı kaldı, vatandaşlar saatlerce yollarda adeta sefil oldu. Tüm bunların yanında Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde kar sonrası İETT seferleri normale dönmedi. Hastane personelleri yüzlerce metrelik yolu yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Ispartakule - Bahçeşehir yolunda 3 İETT otobüsü adeta kaderine terkedilirken, Esenyurt'ta ise kara saplanan çöp kamyonu bölgede bırakıldı.

    Kar yağışı bitti İstanbullu’nun çilesi sona ermedi

    İstanbul'da ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet pazartesi günü başlayan kar sonrası adeta çöktü. Meteorolojinin günlerce kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen, İstanbul'da yeterli önlemin alınmaması nedeniyle vatandaşlar büyük çile yaşadı.

    İstanbullu vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kalırken, krizi yönetmesi gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi Chilcott ile Sarıyer'de bulunan bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun skandalını örtmeye çalışan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise İstanbul'da bile olmadığı İsviçre'de tatil yaptığı öğrenildi.

    İETT OTOBÜSLERİ KADERİNE TERKEDİLDİ
    Kar yağışının üzerinden yaklaşık 48 saat geçmesine rağmen İstanbullu'nun çilesi sona ermedi. Ispartakule - Bahçeşehir yolunda İETT araçlarını kurtarmak isteyen İBB'nin karla mücadele aracı kayarak İETT otobüslerine çarptı. İBB bölgede 3 adet İETT otobüsünü adeta kaderine terketti. Bölgede bulunan otobüsleri 36 saattir adeta görmezden gelen İBB, sorunun çözümüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir adım atmadı.

    ÇÖP KAMYONU KARA SAPLANDI
    Esenyurt'ta da açılmayan yolda çöp toplamaya çalışan belediyenin aracı kara saplandı. Bölgede çalışma yapılmaması nedeniyle mahsur kalan çöp aracı bölgede bırakıldı.

    HASTANE PERSONELİNE ULAŞIM ARACI YOK
    Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları da kar sonrası İETT seferlerinin normale dönmemesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Personeller İETT otobüsü olmaması nedeniyle yüzlerce metre yolu yürüyerek kat ederken, İBB Beyaz Masa yetkilileri ise seferlerin ne zaman normale döneceği ile ilgili bilgi vermiyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu’ndan balıkçıda yemek yemeye ’görevim’ dedi
    Haberler Güncel Kar yağışı bitti İstanbullu'nun çilesi sona ermedi! İETT seferleri aksadı otobüsler kaderine terkedildi
        SON DAKİKA