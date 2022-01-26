Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.01.2022 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 10:11
    ABONE OL

    2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Şubat CTE son dakika duyurular...

    Mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla açık cezaevi izinleri araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinde yer alan mahkumlara belli tarihlerde izin verilmişti. 30 Ocak 2022 tarihinde biteceği duyurulan cezaevi izinleri hakkında Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklama yapılıp yapılmayadığı merak edildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 2022 Şubat CTE son dakika duyurular...

    takvim.com.tr
    2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

    Açık cezaevi izinleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı pek çok kez uzatılan izinler ile ilgili son dakika gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak alınan kararda cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı. Bu süre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sona eriyor. Sürenin bitmesine sayılı günler kala, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte CTE son dakika duyurular...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle evlerine gönderilen mahkumların izinleri 30 Kasım 2021'de sona erecekti. TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı.

    Mevcut düzenlemedeki açıklama ise şu şekilde;

    "Kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştiriliyor.

    Konuya dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

        DÖNMEYENLER FİRARİ SAYILACAK!

        Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

        Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da kar bitti çilesi bitmedi!
        Haberler Güncel 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Şubat CTE son dakika duyurular...
            SON DAKİKA