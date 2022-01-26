2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Şubat CTE son dakika duyurular...

Açık cezaevi izinleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı pek çok kez uzatılan izinler ile ilgili son dakika gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak alınan kararda cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı. Bu süre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sona eriyor. Sürenin bitmesine sayılı günler kala, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte CTE son dakika duyurular...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle evlerine gönderilen mahkumların izinleri 30 Kasım 2021'de sona erecekti. TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı.
Mevcut düzenlemedeki açıklama ise şu şekilde;
"Kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştiriliyor.
Konuya dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.