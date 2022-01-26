Son dakika: HAVA DURUMU I İstanbul'da kar esareti ne zaman bitecek? 32 kent için turuncu alarm verildi! Meteorolojiden kritik uyarılar

ESARET DEVAM EDECEK

Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Dünkü soğuk havayla etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı bugün etkisini biraz daha azaltacak. Ancak kar yağışının devam etmesini bekliyoruz İstanbul için. Akşam saatleri hatta geceye kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek. Yarın da İstanbul'da özellikle boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kar yağışı devam ediyor. Yarın ve perşembe günü sabah saatlerinde görülmesi tahmin ediliyor" dedi.