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    • 26.01.2022 09:29
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    Son dakika: HAVA DURUMU I İstanbul'da kar esareti ne zaman bitecek? 32 kent için turuncu alarm verildi! Meteorolojiden kritik uyarılar

    Son dakika hava durumu haberleri... İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün 32 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul'da pazartesi öğle saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı tam anlamıyla şehri felç etti. Binlerce araç yollarda kalırken özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt gibi ilçelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu. Meterolojiden sürekli son dakika uyarıları geliyor. İşte 26 Ocak hava durumu tahmini...

    İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

    Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanlar saat 18:00'den sonra Anadolu yakasında kar beklendiğini ifade etmişti. Dün gece pazartesi gününe göre sakin geçti. Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri.

    ESARET DEVAM EDECEK

    Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Dünkü soğuk havayla etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı bugün etkisini biraz daha azaltacak. Ancak kar yağışının devam etmesini bekliyoruz İstanbul için. Akşam saatleri hatta geceye kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek. Yarın da İstanbul'da özellikle boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kar yağışı devam ediyor. Yarın ve perşembe günü sabah saatlerinde görülmesi tahmin ediliyor" dedi.

    İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

    Vatandaşların özellikle yarından itibaren buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Macit, "Vatandaşların artık kar yağışından öte buzlanmaya karşı trafikte tedbirli olmalarını öneriyoruz" uyarısında bulundu.

        Deniz etkili kar yağışının (DEK) İstanbul'da dün zaman zaman etkili olduğunu söyleyen Macit, gece saatlerinde bunun sonucunu İstanbul'da gördüklerini belirterek, "İstanbul dün bu yağışlardan zaman zaman etkilendi. Kar yağışının etkili olmasının en büyük nedenlerinden birisi kuvvetli rüzgarın da etkili olması" ifadelerini kullandı.

        O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz

        Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu

        Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM

            İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Adana ve Mersin için turuncu, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Osmaniye ve Hatay için ise sarı uyarı yapıldı.

            ARAÇLARIN ALINMASI BEKLENİYOR

            İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

            İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

                TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı. Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.
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                Haberler Güncel Son dakika: HAVA DURUMU I İstanbul'da kar esareti ne zaman bitecek? 32 kent için turuncu alarm verildi! Meteorolojiden kritik uyarılar
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