Son dakika: HAVA DURUMU I İstanbul'da kar esareti ne zaman bitecek? 32 kent için turuncu alarm verildi! Meteorolojiden kritik uyarılar

Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanlar saat 18:00'den sonra Anadolu yakasında kar beklendiğini ifade etmişti. Dün gece pazartesi gününe göre sakin geçti. Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri.
ESARET DEVAM EDECEK
Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Dünkü soğuk havayla etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı bugün etkisini biraz daha azaltacak. Ancak kar yağışının devam etmesini bekliyoruz İstanbul için. Akşam saatleri hatta geceye kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek. Yarın da İstanbul'da özellikle boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kar yağışı devam ediyor. Yarın ve perşembe günü sabah saatlerinde görülmesi tahmin ediliyor" dedi.
Vatandaşların özellikle yarından itibaren buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Macit, "Vatandaşların artık kar yağışından öte buzlanmaya karşı trafikte tedbirli olmalarını öneriyoruz" uyarısında bulundu.