Enerjide bağımsızlığın önemi bir kez daha ortaya çıktı! İran'dan gaz akışı kısmen başladı

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Kesintinin sebepleriyle ilgili konuyu köşesine taşıyan ve Türkiye'nin kış aylarından önce aldığı önlemlere dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yazısında, "Bunlar yapılmasaydı, bugün yaşanan kesintiler sadece sanayiyle sınırlı kalmazdı." ifadelerini kullandı.

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;

Biliyorsunuz, birkaç gündür gündem İran...

Geçen hafta Türkiye'ye verdiği doğalgazı 10 günlüğüne kestiğini açıkladı. (İran'dan günlük 28.5 milyon metreküp civarında gaz alınıyor. 10 günlük miktar 285 milyon metreküpü buluyor.)



Tabii, kışın sert geçtiği hatta günlük tüketimin 300 milyon m3'e ulaştığı şu günlerde bu haber pek de iyi olmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı krizi yönetmek için sanayide elektrik ve gaz kısıntısına gitti. Sanayiciler haliyle isyanda...



Fakat belli ki, bu iş uzun sürmeyecek.



Neden böyle diyorum?