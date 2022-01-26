Enerjide bağımsızlığın önemi bir kez daha ortaya çıktı! İran'dan gaz akışı kısmen başladı

İran'ın Türkiye'ye verdiği doğalgazı 10 gün süreyle durdurması üzerine BOTAŞ bölgeye bir heyet göndermişti. İran gazında yaşanan kesinti muhalefetin peş peşe yalanlar üretmesini sebep oldu.
BAKANLIK 10 MADDEDE CEVAPLADI
Yalanlarıyla algı oluşturmak isteyen muhalefete Enerji Bakanlığı 10 maddede cevap vererek, "Tesislerimizde azami miktarda gaz depolanmıştır. İran dahil hiçbir ülkeye borcumuz yok" dedi.
PLANSIZLIK YOK
Kesintinin sebepleriyle ilgili konuyu köşesine taşıyan ve Türkiye'nin kış aylarından önce aldığı önlemlere dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yazısında, "Bunlar yapılmasaydı, bugün yaşanan kesintiler sadece sanayiyle sınırlı kalmazdı." ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;
Biliyorsunuz, birkaç gündür gündem İran...
Geçen hafta Türkiye'ye verdiği doğalgazı 10 günlüğüne kestiğini açıkladı. (İran'dan günlük 28.5 milyon metreküp civarında gaz alınıyor. 10 günlük miktar 285 milyon metreküpü buluyor.)
Tabii, kışın sert geçtiği hatta günlük tüketimin 300 milyon m3'e ulaştığı şu günlerde bu haber pek de iyi olmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı krizi yönetmek için sanayide elektrik ve gaz kısıntısına gitti. Sanayiciler haliyle isyanda...
Fakat belli ki, bu iş uzun sürmeyecek.
Neden böyle diyorum?
Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon diplomasisi işe yaramış görünüyor. Bu görüşmeden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar başkanlığındaki bir heyet Tahran'da görüşmelerde bulundu.
İran'da Enerji Bakanlığı ve milli gaz şirketi (NIGC) ile bir araya gelindi.
GAZ AKIŞI RESMEN BAŞLADI
Öğrendiğime göre, İran'dan gaz akışı kısmen başladı. Önümüzdeki günlerde miktar daha da artacaktır.
Bu arada şunun da altını çizmekte fayda var: İran gaz hattında akışı engelleyecek herhangi bir sorun yok. Yani İran Milli Gaz Şirketi'nin 'teknik arıza' açıklaması bahane gibi görünüyor!