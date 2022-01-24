Başkan Erdoğan'a hadsiz sözlerle hakaret eden Sedef Kabaş tutuklanınca muhalefete gün doğdu!

Tele 1'de canlı yayında bir atasözünden yola çıkarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş, tutuklanarak hapse atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kabaş'a destek çıkmak için adeta birbiriyle yarıştı.

Kılıçdaroğlu, ''Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde" ifadelerini kullandı.