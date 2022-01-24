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    Başkan Erdoğan'a hadsiz sözlerle hakaret eden Sedef Kabaş tutuklanınca muhalefete gün doğdu!

    Başkan Erdoğan’a skandal sözlerle hakaret eden Sedef Kabaş’ın tutuklanması, muhalefet için bulunmaz bir fırsat oldu! Hem Kılıçdaroğlu, hem de Akşener, Erdoğan’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

    Kaba’A.Ş.’

    Tele 1'de canlı yayında bir atasözünden yola çıkarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş, tutuklanarak hapse atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kabaş'a destek çıkmak için adeta birbiriyle yarıştı.

    Kılıçdaroğlu, ''Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'a "Zavallı" diyerek de yine ileri gitti. Akşener ise açıklamasında, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz.

    Nereden nereye... Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye'ye yeniden adalet gelecek'' dedi.



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        İhanet odakları ile açık veya gizli işbirliği yapmaktan çekinmeyen CHP, şimdi de Cumhurbaşkanına hakarete "demokrasi" ve "düşünce özgürlüğü" bahanesi uydurmaya çalışıyor. CHP, bağımsız yargının Kabaş hakkında tutuklama kararı vermesinin ardından düğmeye bastı.

        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TCK'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi.

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