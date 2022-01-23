Gazeteci Uğur Mumcu suikastında ABD detayı! Ağabeyi Ceyhan Mumcu anlattı

''TOPLUM PKK'NIN ARKASINDA ABD'NİN OLDUĞUNU ALGILAYAMIYORDU''

Toplum o dönemler PKK'nın arkasında ABD'nin olduğunu tam olarak algılayamıyordu. Uğur Mumcu, PKK'nın kullandığı silahlar, bu silahları nereden temin ediyor? Nasıl temin ediyor? Parasını nereden buluyor? Sorgulamalar yapıyordu. Sorgulamalar yaptıkça da yolu Amerika'ya düşüyordu. Onun için Amerika'yı ve diğer AB ülkelerini de eleştiriyordu. Yani NATO ülkeleri, NATO silahları hep terörle mücadele ettiği için ta 12 Eylül'den önce de 12 Mart'tan itibaren bunu hep sorgulamıştır Uğur. Bizim terör örgütlerine NATO üyesi ülkelerin silahları veriliyor. NATO bizi koruyor mu? Yoksa NATO bize düşmanlık mı yapıyor? Bu konu da dahil olmak üzere Uğur tartışıyordu.

ABD BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTEDİ

Ben araştırmalarımda şunu keşfettim; CIA'nin bir kirli işler dairesi var. Hiçbir zaman terör işlerinde ABD vatandaşları kullanılmaz. İranlı, Suriyeli, Iraklı fakir gençler kullanılır, onlarla yapılır. Burada da amaç hem Uğur Mumcu'yu suikastla yok etmek, Uğur Mumcu'nun ABD aleyhine Türkiye ciddi bir kamuoyu yaratmasını engellemek ve Türkiye ile İran arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkartmak isteniyordu. Bir taşla iki kuş vuruluyor böylece hem suikast yapılıyor hem de Türkiye belli siyasetle yönlendiriliyor.

İRAN KONSOLOSLUĞU BASILDI

Buna bir örnek vereyim; suikastın olduğu gün Ressam Bedri Baykam ve bir grup genç İstanbul'da İran Konsolosluğu'nu bastılar. Cam ve çerçeveleri indirdiler. Uğur Mumcu'yu kimin öldürdüğünü biz soruştururken, Bedri Baykam'a ilham vaki olmuş, 'bunu İranlılar yaptı.' diye İran elçiliğine çevresine topladığı gençlerle bir sokak hareketi yürüttü."