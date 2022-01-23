Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'tan pes dedirten savunma!

CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığına yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Kabaş, Bakırköy Cezaevine konuldu. Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözün bir atasözü olduğunu söyledi.
AMACI TOPLUMU KUCAKLAMAKMIŞ
Kabaş, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda ise hakaret kastı olmadığını savundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Savcılıktaki ifadesini hakim karşısında da tekrar eden Kabaş, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim" dedi.
Suçlamayı kabul etmeyen Kabaş, serbest bırakılmasını talep etti.
TUTUKLANDI
Hakimlik ise Kabaş hakkında tutuklama kararı verdi. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, Kabaş'ın her ne kadar "Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım" şeklinde savunmada bulunmuş ise de dosyadaki video kaydının izlenmesi neticesinde hakimliğin aksi yönde kanaat oluştuğu vurgulandı.