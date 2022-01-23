Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2022 14:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 14:22
    ABONE OL

    SON DAKİKA: CHP hakaretin önünü açmak istiyor! 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi hazırladı

    Son dakika haberleri... Muhalefet etmeyi hakaret temeline indiren ve sürekli olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bundan dolayı da ceza alan CHP'liler hakaret etmenin önünü açmak istiyor. CHP, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

    AA
    CHP ’Cumhurbaşkanı’na hakaret’ serbest olsun istiyor

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'de değişiklik yapıyor.

    Teklif, TCK'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

    Kanun teklifinin gerekçesinde, 299'uncu maddenin, "tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan" cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi.

        Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299'uncu maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.

        Kanun teklifinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi: "Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akıncı TİHA artık dünya pazarında
        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP hakaretin önünü açmak istiyor! 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi hazırladı
            SON DAKİKA