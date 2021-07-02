Kılıçdaroğlu hakaret ve iftiralar nedeniyle 11 dava sonucu Başkan Erdoğan’a 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara yönelik izlediği "yalan siyaseti" yargının aleyhinde verdiği çok sayıda kararla tescillendi. Yenişafak'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın kendisi hakkında 2009'dan bu yana açtığı davalardan sadece 11'inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekiliyken başlattığı yalanlara konu ettiği iddialar, Türk yargısı tarafından tek tek aleyhine sonuçlandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerce tescil edilen bazı yalanları:

HAVUZLU VİLLA

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturmadan önce, 5 Haziran 2009 tarihindeki bir mitingde, Erdoğan'ın "sahte evrak düzenlemek ve yolsuzluk yapmaktan dosyası olduğu" iddiasında bulundu. Konu ile ilgili açılan davada Kılıçdaroğlu 20 bin lira tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu 2010'un Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle dava konusu oldu. Erdoğan'ın avukatları açtığı bu davayı da kazandı ve Kılıçdaroğlu'nun 20 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.